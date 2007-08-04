برخی عملکردها با ایجاد فضای سالم رقابتی مغایرت دارد

رضا امیرخانی - رئیس هیات مدیره انجمن قلم ایران، درباره تشکیل کمیته های ارزشگذاری کتاب های کیفی به خبرنگار مهر گفت: تصور می کنم برداشت اهالی فرهنگ از سند چشم انداز و اصل 44 و در حقیقت واگذاری امور مردم به مردم با این نگاه ارشاد، کاملا مغایرت دارد.

وی افزود: مهم ترین سیاست کلان و با ارزش وزارت ارشاد در این دوره حذف یارانه کاغذ است. حذف یارانه کاغذ به معنای ایجاد بازار نشر سالم، رقابتی و غیردولتی است اما گاه از گوشه و کنار اخباری به گوش می رسد که کاملا با این هدف کلی مغایرت دارد.

این نویسنده خاطرنشان کرد : با وجود این ، حذف یارانه نباید منجر به ایجاد رویه های جدید برای ویژه خواری ها و تولید یک فضای غیررقابتی و دولتی شود.