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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۱۱

رضا امیرخانی در گفتگو با مهر:

برخی عملکردها با ایجاد فضای سالم رقابتی مغایرت دارد

برخی عملکردها با ایجاد فضای سالم رقابتی مغایرت دارد

رئیس هیات مدیره انجمن قلم با ارزشمند خواندن سیاست کلان وزارت ارشاد در حذف یارانه کاغذ ، مسئله ارزشگذاری موضوعی و کیفیت سنجی کتاب را غیرمنطقی خواند.

رضا امیرخانی - رئیس هیات مدیره انجمن قلم ایران، درباره تشکیل کمیته های ارزشگذاری کتاب های کیفی به خبرنگار مهر گفت: تصور می کنم برداشت اهالی فرهنگ از سند چشم انداز و اصل 44 و در حقیقت واگذاری امور مردم به مردم با این نگاه ارشاد، کاملا مغایرت دارد.

وی افزود: مهم ترین سیاست کلان و با ارزش وزارت ارشاد در این دوره حذف یارانه کاغذ است. حذف یارانه کاغذ به معنای ایجاد بازار نشر سالم، رقابتی و غیردولتی است اما گاه از گوشه و کنار اخباری به گوش می رسد که کاملا با این هدف کلی مغایرت دارد.

این نویسنده خاطرنشان کرد : با وجود این ، حذف یارانه نباید منجر به ایجاد رویه های جدید برای ویژه خواری ها و تولید یک فضای غیررقابتی و دولتی شود.

کد مطلب 528917

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