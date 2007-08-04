رقابت های فوتبال جام یوفا قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل دور رفت این رقابت ها به شرح زیر است:

* اتلول گالاتی (رومانی) - لوکوموتیو صوفیا (بلغارستان)

* کلوج (رومانی) - آنورتوسیس (قبرس)

* رابوتنیکی (مقدونیه) - پارتیزان بلگراد (صربستان) یا زرینیسکی (بوسنی)

تیم فوتبال پارتیزان بلگراد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 11 بر یک مقابل زیرینیسکی بوسنی به برتری رسیده اما چنانچه فرجام این تیم در خصوص رفع محرومیت یک ساله از حضور در میادین فوتبال با پاسخ منفی یوفا مواجه شود نماینده بوسنی در مرحله دوم به بازی خواهد پرداخت.

* اسلاون (کرواسی) - گالاتاسرای(ترکیه)

* یونیائو لی یرا(پرتغال) - مکابی نتانیا ( رژیم اشغالگر قدس)

* هایدوک اشپیلت (کرواسی) - سامپدوریا (ایتالیا)

* بسا کاوایه (آلبانی) - لایتکس(بلغارستان)

* مکابی تل آویو(رژیم اشغالگر قدس) - کایزر اسپور(ترکیه)

* آتلتیکو مادرید(اسپانیا) - وویوودینا(صربستان)

* سیروکی بری یگ (بوسنی) - هاپوئل تل آویو(رژیم اشغالگر قدس)

* اومونیا نیکوزیا (قبرس) - زسکا صوفیا (بلغارستان)

* بازل (سوییس) - ماترزبورگ(اتریش)

* ری ید(اتریش) - سیون(سوییس)

* میکا (ارمنستان) - آرتمدیا (اسلواکی)

* دنیپرو(اوکراین) - بلچاتو(لهستان)

* هون ود (مجارستان) - هامبورگ ( آلمان)

* یانگ بویز (سوییس) - راسینگ لانس(فرانسه)

* توبول کوستانای(قزاقستان) - گروکلین (لهستان)

* آستریا وین (اتریش) - یابلانک (چک)

* زلاته موراوسه(اسلواکی) - زنیت سنت پیترزبورگ(روسیه)

* راپید وین(اتریش) - دینامو تفلیس(گرجستان)

* میپا میلیکاسکی(فنلاند) - بلکبرن (انگلستان)

* دروگدا یونایتد (ایرلند) - هلسینبورگ (سوئد)

* متالورگز (لتونی) - آیک (سوئد)

* اچ جی کی هلسینکی(فنلاند) - آب آلبورگ (دانمارک)

* اکراناس(لیتوانی) - والرنگا (نروژ)

* دانفرمالین (اسکاتلند) - هائکن (سوئد)

* بران برگن(نروژ) - سودو وا (لیتوانی)

* هاکا والکیکوسکی (فنلاند) - میتیلند (دانمارک)

* دینامو مینسک(بلاروس) - اودنزه(دانمارک)

* کاری ینگ(لوکزامبورگ) - استاندارد لی یژ(بلژیک)

* فردریکستاد(نروژ) - هاماربی (سوئد)

دیدارهای رفت این مرحله در تاریخ 16 و دیدارهای برگشت در تاریخ 30اوت برگزار خواهد شد.