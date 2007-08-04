عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر در مورد نحوه استفاده درست از درآمدهای نفتی گفت: اگر درآمدهای نفتی به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شود، حجم پول درجریان را زیاد می کند، با این اقدام ذخایر ارزی یک جزء از حجم پول در جریان می شود که دارای اثرات تورمی است.

به گفته مهدی تقوی ارجح ترین اقدام در تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و مصرف آن در داخل کشور، خرج کردن آن در بخش هزینه های عمرانی و نه جاری است.

وی با تاکید بر اینکه نسل‌های آینده نیز باید از افزایش قیمت نفت سود ببرند و این یک عدالت بین نسلی است، اظهارداشت: درآمدهای نفتی باید به نحوی سرمایه گذاری شود که نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر استفاده از درآمدهای نفتی در سرمایه گذاری‌های زیربنایی کشور تاکید کرد و گفت: این گونه سرمایه گذاری‌ها تولید ملی اقتصاد و صادرات را افزایش می دهد و در مجموع وضعیت اقتصاد کشور را بهبود می بخشد.

وی با بیان اینکه کشور امارات با استفاده از درآمدهای نفتی خود به پیشرفت های بزرگی در زمینه های مختلف دست یافته است، تصریح کرد: سرمایه گذاری در بانک ها( که البته نرخ سود پایینی از آن حاصل می شود)، سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سود بالایی هستند از جمله راه‌های سرمایه گذاری برای درآمدهای نفتی است.

تقوی با اشاره به اینکه بودجه دولت از نفت است، بنابراین مقدار زیادی از این درآمد تبدیل به ریال می شود، افزود: درآمدهای ارزی در داخل کشور قابلیت استفاده ندارند، اما می توان از آن در معاملات خارج از کشور استفاده کرد.

وی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را تنها برای واردات کالا، پرداخت بدهی های دولت و هزینه های خارجی کشور لازم دانست.