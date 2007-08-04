برگزاری مسابقات المپیاد، تیراندازان آینده دار را معرفی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسد ا... حیدری با اعلام آنکه حرکت در جهت برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان یکی از بهترین تصمیمات اتخاذ شده طی سالیان اخیر در ورزش کشور به شمارمی رود، افزود: ازهم اکنون جنب و جوش عجیبی در کالبد ورزشی 30 استان کشورایجاد شده و استانداران همراه با مدیران کل تربیت بدنی استانها با احساس مسوولیت و حرارت فوق العاده در صدد فراهم کردن مقدمات مسابقات هستند که این موضوع رقابت سالم و سازنده را رقم خواهد زد. از سویی تیمهایی که در المپیاد شرکت می کنند می توانند از ورزشکاران بومی استان و ورزشکارانی که سابقه حداقل 6 ماه اقامت در آن استان را دارند بهره ببرند و همین مساله سبب می شود که یک تعصب خاص منطقه ای و جغرافیایی در بین تیمها حاکم شود و آنها با هدف افتخار آفرینی برای شهر و استان خویش از تمامی پتانسیل و ظرفیتشان در رقابتها بهره ببرند.

وی با بیان آنکه تاکنون 28 استان برای شرکت در مسابقات تیراندازی المپیاد در دو بخش مردان و زنان اعلام آمادگی کرده اند، گفت : البته دو استان دیگر نیز در حال آماده کردن و انسجام تیمهایشان برای شرکت در المپیاد هستند و با شناسایی نفرات خود به صورت انفرادی یا تیمی درمسابقات حضور خواهند یافت تا مسابقات تیر اندازی به طور کامل و جامع برگزار شود.

رییس فدراسیون تیراندازی درخصوص میزبانی مسابقات و تعداد توزیع مدالها در این رشته ، خاطر نشان کرد: قبلا پیش بینی شده بود که مسابقات درسمنان برگزار شود ولی به دلیل عدم وجود سالن های تیراندازی کافی دراین استان ، میزبانی به تهران سپرده شد و درصورت مجهزشدن سالن های 25 و 50 متری مجموعه ورزشی آزادی به امکانات الکترونیکی و مکانیکی، مسابقات در این سالن برگزار می شود و درغیر این صورت از سالن های وزارت دفاع و باشگاه برق استفاده خواهیم کرد و مسابقات اهداف پروازی درباشگاه ساصد برگزار خواهد شد. مسابقات در 8 رشته انجام می شود و مدالهای طلا ، نقره و برنز آن در بخش های انفرادی و تیمی مواد مختلف میان قهرمانان تقسیم خواهد شد.

حیدری با تاکید برنگاه تیزبینانه فدراسیون به تیراندازان جویای نام و پشتوانه های تیم ملی درالمپیاد ، تصریح کرد: استعداد یابهای فدراسیون به شناسایی نفرات مستعد در المپیاد خواهند پرداخت و حتی اگر تیراندازانی امتیازات بالا کسب نکنند ولی تیم استعدادیابی ما به این نتیجه برسد که آنها از توان خوبی برای پرورش یافتن برخوردارهستند ، در گام اول برای آموزش بیشتر به اردو دعوت می شوند و بعد از رکورد گیری و حصول نتیجه قطعی در گام دوم، بهترین ها برای تیم ملی انتخاب می شوند و در واقع یکی از بهره برداریهای المپیاد منتج به یافتن استعدادها خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم تداخل مسابقات المپیاد با لیگ تیراندازی کشور گفت: اگر در این زمینه تداخل به وجود آید ، در آن هفته لیگ برگزار نخواهد شد . مسابقات المپیاد به جهت حضور تمامی رشته ها از اهمیت بالایی برای ما بر خوردار است و مطمئنا مسابقات لیگ بعد از یک هفته تاخیر به حرکت خود ادامه خواهد داد.