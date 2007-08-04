نقش آزادی و جاودانگی در فلسفه اخلاق کانت

کانت اصطلاحات "جاودانگی" و "وجود خدا" را به کار می گیرد تا میان آنان و "ایده های" نفس و خدا" که مابعدالطبیعه عقل گرا آنها را موضوع استدلالهای نظری به حساب آورده بود تمایز قایل شود. این "فرضهای عقل عملی" اجزای بنیادینی هستند که کانت آنها را "ایمان اخلاقی" می نامد. نیاز برای چنین ایمان اخلاقی از بستر تلاشهای انسانی برای تأمین سازگاری در زندگی اخلاقی دراز مدت ناشی می شود. این الزام عقل عملی که بر طبق آن ما خیر برین را موضوع اراده مان قرار می دهیم برای محافظت از ما در این مجموعه تلاشها ضروری است.

کانت تصور می کرد که تلاشهای ما در چنین منظومه ای در مواجهه با خللهای اراده که احکام جدلی الطریفین برای ما مطرح می سازند ناتوانند. اگر تصور کنیم که خیر برین غیرممکن است فراچنگ آید یا اعمال ما قدرت تحقق آن را ندارد چه مبنایی را برای ادامه به فعالیت اخلاقی مان باید پی جویی کنیم؟

جواب کانت به این مشکل این است که توجه به خصیصه نامشروط خواست انسانی یعنی امر مطلق لازم است یعنی ما باید خودمان را در فعالیت آزادانه مان قرار دهیم. از آنجا که عقل ما خواهان آن است که ما اعمال را صرفاً بر مبنای درستی شان بخواهیم و از آنجا که ما تصریح می کنیم می توانیم آنچه را عقل می خواهد تصدیق کنیم یعنی تصدیق می کنیم که آزاد هستیم مبنایی درعقل برای تأیید امکان رسیدن به خواستهای مربوط به عقل با توجه به خیر برین را خواهیم داشت. می توانیم خیر برین را موضوع خواستمان کنیم حتی اگر این خیر پرایهام باشد و ندانیم چگونه اراده محقق می شود.

بنابراین مباحث جاودانگی و خدا که به عنوان ضرورت پا به میدان گذاشته اند در هماهنگی با تلاشهای اخلاقی ما هستند و هر دو خیر برینی به حساب می آیند که موضوعات "ایمان اخلاقی" هستند. کانت تأکید می کند که تأیید خدا و جاودانگی بر مبنای ایمان اخلاقی به وجود می آیند اما این تأیید موضوع معرفت و شناختی نظری به شمار نمی آید. این دو مفهوم، موضوع ایمان اخلاقی هستند البته تا آنجا که تأییدشان مستلزم اراده آزاد است و با عقل مقید نمی شود.

از نگاهی تبیین کانت از ایمان اخلاقی خود را در مقابل استدلالهای رایج وجود خدا تکمیل می کند البته این تبیین تا آنجا می رود که وی تصور می کند چنین استدلالهایی در جستجوی مجبور کردن ماست برای تصدیق اینکه چه می تواند از طریق پاسخ به آزادی انسانی مان تأیید می شود.

استدلال اخلاقی کانت و تصورش از ایمان اخلاقی هر دو در معرض تفاسیر و ارزیابیهای گوناگون از سوی مفسران وی بوده اند. پاره ای از نقدهایی که به وی شده اند مانند نقدهایی که به ساختار و اعتبار استدلال اخلاقی صورت گرفته ناشی از تدوین خود کانت از این استدلال که خود او تدوینهای گوناگونی در نوشته های مختلف صورت داده به حساب می آیند. پاره ای از اعتراضهای مهمتری که به استدلال اخلاقی صورت گرفته اند بر انسجام و کفایت تمایز میان دیدگاههای محسوس و معقول دست گذاشته اند. این تمایز البته در محور عبارات و تمایز وی در زمنیه جدلی الطرفین بودن عقل عملی جای دارد.

استدلال اخلاقی همچنین از سوی پاره ای از منتقدان کانت گونه ای تخطی از حدودی که او برای کاربرد نظری عقل در "نقد اول" در نظر گرفته شده به حساب می آید. مسائل تفسیری و عدم توافقاتی که در باب محتوای مفهوم "ایمان اخلاقی" و "اهمیت آن برای طرح انتقادی کانت" مطرح شده اند اغلب خودشان بخشی از مسائل تفسیری کلان تری در باب سرشت و گستره این طرح هستند. یکی از محورهای چنین مضامینی این سه پرسش هستند که : چه می توان بدانم؟ چه می توانم انجام دهم؟ به چه می توانم امیدوار باشم؟ . خود کانت این سه پرسش را مضامین اصلی می داند که در معرض نقدهای بسیاری هستند. در حالی که پرسش اول از گستره ای از کاربرد نظری عقل ناشی می شود پرسش دوم از گستره عقل عملی نشأت می گیرد و پرسش سوم هم پرسشی است که بر طبق آن کانت تصور می کند دو گستره عقل نظری و عقل عملی در هم می تنند.

پرسش از امید – و مفهوم ایمان اخلاقی که کانت پاسخ مناسب برای عقل انسانی در قبال این پرسش در نظر می گیرد – برای طرح انتقادی کانت بسیار مهم است. مفسران کانت در اینکه چقدر او در این مشی خود در قبال پاسخ به پرسش امید با توجه به مفهوم ایمان اخلاقی موفق است اختلاف نظر دارند.