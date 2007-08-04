کتاب پرویز مشرف در هند توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان نیوز، کتاب پرویز مشرف که اخیرا به زبان هندی ترجمه شده بود از سوی مقامات هندی ممنوع اعلام شد.

مقامات هندی دستور داده اند این کتاب را از کتابفروشی ها جمع کنند و ضمنا به ناشر آن نیز هشدار داده اند که حق پخش کتاب را ندارد. مقامات هندی معتقدند این کتاب حاوی مطالب کذبی است و نقشه هایی که از هند در آن ترسیم شده، مورد تائید سازمان نقشه برداری این کشور نیست.

سخنگوی دولت هند گفت: بنا به گزارش سازمان نقشه برداری، این کتاب دارای نقشه هایی است مبنی بر اینکه "خط کنترل" مرزی از شهرهای جومو و کشمیر می گذرد که این اطلاعات کاملا غلط است. همچنین کتاب بخشی از هند را در پاکستان و چین مشخص کرده است.

دولت هند دستور داده است تا هرچه سریعتر کتاب های موجود در بازار را توقیف کنند.