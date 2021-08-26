لهستان عملیات‌ تخلیه از افغانستان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «مارسین پریزداخ» معاون وزیر خارجه لهستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که عملیات تخلیه کسانی که پس از تسلط طالبان بر کابل درخواست تَرک افغانستان را ارائه کرده بودند به دلایل امنیتی متوقف شده است.

معاون وزیر خارجه لهستان در ادامه اضافه کرد: گروهی که از کابل خارج شده و در حال حاضر در ازبکستان حضور دارد، آخرین عملیات تخلیه لهستان به شمار می آید.

«مارسین پریزداخ» با بیان اینکه این تصمیم پس از مشورت با مقامات آمریکا و انگلیس اتخاذ شده است، تصریح کرد: پس از تجزیه و تحلیل طولانی گزارش‌های مربوط به وضعیت امنیتی، تصمیم گرفتیم دیگر جان دیپلمات‌ها و سربازان خود را به خطر نیندازیم.

گفتنی است که این تصمیم لهستان پس از اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اتمام روند عملیات تخلیه از کابل در ۳۱ آگوست ماه جاری (موعد توافق شده ۹ شهریور ماه با طالبان) اتخاذ شده است.