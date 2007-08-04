به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامحسین الهام که در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن می گفت ، اظهار داشت : اصلاح کارکرد نظام بانکی کشور از دغدغه های رئیس جمهور بوده است ولی در روند اصلاح این کارکرد اشکالاتی نیز وجود دارد که مورد انتقاد است .

وی افزود: گاهی روش هایی برخلاف مصوبات دولت انجام و به دولت منتسب می شود که در واقع تلاش و برنامه ریزی برخی مدیران برای تخریب دولت و ایجاد نارضایتی در مردم است اما نباید اجازه داد کسانی با سوء استفاده از قانون از تصمیمات دولت منحرف شوند .

الهام تصریح کرد : آنچه دولت برای کاهش سود نرخ بانکی تصویب کرد ، مصوبه روشنی است و از نرخ تعیین شده در هیچ قالبی نباید عدول کرد چرا که این کار خارج شدن از مسیر تعیین شده و سیاست های اعلام شده دکتر احمدی نژاد است و اگر چنین رفتاری مشاهده شود دستگاه های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد .

وی همچنین متذکر شد : کارگروهی متشکل از مسئولان دولتی و بانکی اصلاح کارکرد نظام بانکی کشور را با جدیت پیگیری می کنند و اگر اشکالاتی در روند اصلاح وجود داشته باشد توسط این کارگروه مورد ارزیابی قرار گرفته و به نهادهای نظارتی منتقل می شود .

خبرنگاری از سخنگوی دولت سئوال کرد آیا کارگروهی برای اصلاح نظام بیمه در کشور تعیین شده است، یا این فرایند توسط شخص رئیس جمهور پیگیری می شود که وی پاسخ داد : اصل اصلاح ساختار بیمه موضوعی جدی است و خود نهادهای بیمه گر در این مسیر گام نخست را برداشته اند .

الهام افزود : وزارت اقتصاد و بیمه متصدی اصلاح ساختار بیمه شده اند و اگر رئیس جمهور از حرکت وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار بیمه چنین برداشت کند که این روند به کندی و یا به طور نادرست پیگیری می شود وارد عمل می شود و در غیر اینصورت کارگروه تشکیل خواهد شد .

خبرنگار دیگری از سخنگوی دولت و وزیر دادگستری سئوال کرد : آیا آزادی فردی ( موسویان) که توسط وزارت اطلاعات جاسوس تشخیص داده شده با صدور وثیقه 200 میلیون تومانی سئوال برانگیز نیست که وی پاسخ داد : آنچه وزارت اطلاعات پیگیری می کند با هماهنگی قوه قضائیه صورت می گیرد و کارشناسی این وزارتخانه به عنوان مجموعه ای از دولت قابل حمایت است .

وی افزود : وزارت اطلاعات در جهت تامین امنیت و جلوگیری از آسیب رسانی به امنیت وظایف خطیری برعهده دارد که این ماموریت را با قاطعیت و دقت پیگیری می کند.

الهام ادامه داد: تعیین قرار تامین و میزان آن که برای اطمینان از جلوگیری از فرار متهم و تبانی و تضییع مدارک و آثار جرم است و باید متناسب با جرم باشد ، به تشخیص قاضی انجام می شود و اگر قاضی در این زمینه تصمیم درستی اتخاذ نکرد ، مراجع بالاتری برای رسیدگی به این مسئله وجود دارند .

وی که تاکید می کرد در حوزه قضایی دخالت نمی کند در عین حال گفت که موضوع مذکور ( پرونده سید حسن موسویان سخنگوی تیم سابق هسته ای کشورمان ) یک موضوع امنیتی است و بحث مالی نبوده است که اعلام شود صدور قرار 200 میلیون تومانی برای آن کافی یا ناکافی است بلکه برای قرار تامین مذکور فاکتورهای دیگری در نظر گرفته شده است .

الهام در عین حال تصریح کرد : خواست دولت این است که در زمینه پرونده مورد نظر صرفا به قانون عمل شود و عاملی غیر از قانون در این زمینه دخیل نشود و منافع ملی در چارچوب قانون و عدالت نهاد گردد تا در روند رسیدگی به مسئله شدید و خفیف عمل نشود .