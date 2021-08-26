بازدید معاون وزیر دفاع از غرفه ایران در مسابقات نظامی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سعید شعبانیان، معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه ۲۰۲۱ در مسکو از غرفه فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات بازدید کرد.

در این بازدید جمعی از مسئولان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه وابسته نظامی کشورمان در روسیه، امیر شعبانیان را همراهی کردند.

ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با برپایی غرفه و عرضه نمادهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، صنایع دستی و ارائه کتب دفاع مقدس به زبان روسی، حضوری فعال در نمایشگاه یاد شده دارد.

هفتمین نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی نظامی-فنی ارتش -۲۰۲۱ روسیه، کشور با حضور ۴۳ کشور در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه‌های پاتریوت در ۵۵ کیلومتری شهر مسکو بر پا شده است جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین سال پیایی است که به صورت قدرتمند در این مسابقات و همچنین نمایشگاه نظامی شرکت می‌کند.

ایران با ۱۲ تیم قدرتمند در مسابقات روسیه شرکت کرده است، ضمن اینکه در سه رشته هم میزبان کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی ایران است.

مسابقات بین‌المللی نظامی روسیه ۲۰۲۱ از یکم شهریور در ۳۴ رشته آغاز شد و به مدت دو هفته در کشور روسیه به عنوان میزبان اصلی و کشورهای ایران، چین، بلاروس، قزاقستان، صربستان، قطر، هند، الجزایر، ویتنام، ازبکستان و ارمنستان ادامه خواهد یافت.

روسیه میزبان ۱۶ مسابقه، بلاروس، چین و ایران سه مسابقه در قلمرو خود و دو مسابقه نیز در کشورهای ویتنام، قزاقستان، ازبکستان و مغولستان برگزار خواهد شد. الجزایر، ارمنستان، صربستان و قطر هر کدام یک مسابقه برگزار می‌کنند.