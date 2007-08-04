کارگروه تخصصی کافی نت ها در کرج راه اندازی شد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگروه های تخصصی مسائل و جرائم اینترنتی، کافی نت ها و محصولات فرهنگی با مشارکت کارشناسان مخابرات، اصناف، کارشناسان مسائل فرهنگی و اماکن در دادسرای کرج راه اندازی شده است.

وی افزود: اعضای این کارگروه در خصوص مسائل اخلاقی کاربرهای اینترنت، کدگذاری سایت ها، فیلترینگ، محل فعالیت کافی نت ها، عرضه کنندگان محصولات ضد فرهنگی و راه های برخورد و جلوگیری از فعالیت متخلفان به بحث و تبادل نظر می پردازند.

فرهادی خاطرنشان کرد: مراکزی که اقدام به راه اندازی کافی نت می کنند باید رایانه ها را برای استفاده کاربران در معرض دید قرار دهند و با فیلترشکنان برخورد کنند.

وی یادآور شد: ستاد امنیتی امربه معروف و نهی از منکر دادستانی با شدت با متخلفان فرهنگی و اخلاقی برخورد می کنند و طی بازرسی های مداوم از مراکز عرضه محصولات فرهنگی و کافی نت ها از فعالیت متخلفان جلوگیری خواهند کرد.

فرهادی عنوان کرد: در همین راستا دو کافی نت به دلیل رعایت نکردن موازین اخلاقی در شهرستان کرج پلمپ شدند.