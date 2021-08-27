به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی بعد از ظهر جمعه با گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: خدا را شاکر هستیم که امروز در جمع مردم خونگرم بخش آسارا هستیم.
وی با بیان اینکه بر خود وظیفه میدانیم که با دولت جدید همافزایی کنیم، تصریح کرد: مردم به دولت و مجلس امیدوارند و اگر توسط هر کدام کوتاهی دیده شود، قطعاً از ما نخواهند گذشت و در پیشگاه خداوند باری تعالی باید پاسخگو باشیم.
نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد در مجلس با بیان اینکه روزانه حدود ۷۰۰ نفر به علت پاندمی کرونا جانشان را از دست میدهند که این تعدادِ کمی نیست، افزود: مجموعههایی هستند در کشور که حدود ۱۰۰ سال مشغول تولید واکسن هستند، واکسنهایی که همه افراد روی بازوهای خود نشانی از این واکسنها دارند نظیر سرخک و سرخجه.
وی حمایتهای صورت گرفته از مجموعه سرمسازی رازی را ناکافی دانست و اظهار کرد: کارشکنیها، دعواهای بین دستگاهی و نداشتن اجازه برای تولید واکسن سبب عدم توفیق توسط بزرگترین مجموعه واکسن و سرم سازی کشور شد. اگر آذرماه گذشته این اجازه به آنها داده میشد، میتوانستند درصد قابل توجهی واکسن تولید کنند.
میتوان ۹۰ درصد داروی کشور را بر پایه گیاه تولید کرد
عباسی اشارهای به ظرفیتهای غنی از تولید گیاهان دارویی در کشور کرد و افزود: ظرفیتی که میتواند ۹۰ درصد داروی کشور را بر پایه گیاه تولید کرد ولی متأسفانه ۹۰ درصد پایه گیاهی کشور شیمیایی و فقط ۱۰ درصد پایه گیاهی دارد. به علت اینکه واردات داروهای شیمیایی برای عدهای نفع دارد. با این تعارض منافع باید برخورد کرد و در مجلس راهکار قانونی آن دنبال میشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان البرز متذکر شد: در برخی کشورهای دنیا در حالی که توان تولیدی گیاهان دارویی کشور ما را هم ندارند، ۸۰ درصد داروها بر پایه گیاهی است و ۲۰ درصد یا کمتر بر پایه شیمیایی است با وجود اینکه صنعت شیمیایی آنها سرآمد دنیاست.
نظر شما