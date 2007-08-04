روزانه 103 تن شیر یارانه ای در استان کرمان توزیع می شود

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : روزانه 50 تن شیر یارانه شهر کرمان توزیع می شود و قیمت آن برای فروشنده 190 تومان و برای مصرف کننده 200 تومان است و همچنین خرید تضمینی دولت کیلویی 290 تومان از دامداران است .

مصطفی زریسفی افزود : در حال حاضر چهار کارخانه شیر در استان فعال هستند و شیر مورد نیاز استان را تامین می کنند .

زریسفی اظهار داشت : 900 عامل شیر یارانه ای در شهر کرمان شامل لبنیات فروش ، خواربار فروش ، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها در حال خدمت رسانی به مردم هستند .