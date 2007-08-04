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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

روزانه 103 تن شیر یارانه ای در استان کرمان توزیع می شود

روزانه 103 تن شیر یارانه ای در استان کرمان توزیع می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: شیر یارانه ای استان کرمان روزانه 103 تن است که این میزان نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: روزانه 50 تن شیر یارانه شهر کرمان توزیع می شود و قیمت آن برای فروشنده 190 تومان و برای مصرف کننده 200 تومان است و همچنین خرید تضمینی دولت کیلویی 290 تومان از دامداران است.

مصطفی زریسفی افزود: در حال حاضر چهار کارخانه شیر در استان فعال هستند و شیر مورد نیاز استان را تامین می کنند.

زریسفی اظهار داشت : 900 عامل شیر یارانه ای در شهر کرمان شامل لبنیات فروش ، خواربار فروش ، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی تصریح کرد: شیر یارانه ای که توزیع می شود باید به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد و کسانی که از آن برای تهیه ماست استفاده می کنند به مردم نمی فروشند متخلف هستند و همچنین مراکز فروش نباید کالای تحمیلی به ازای شیر یارانه ای به خریدار عرضه کنند .

کد مطلب 528991

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