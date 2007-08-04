رکود سینما باعث ورشکستگی سینماداران لرستان شده است

محمد باقر نظری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری از سینماهای استان به علت بدهی به بانک ها در شرف مصادره هستند که در این راستا معاونت سینمایی وزارت ارشاد و سینما شهر کمک های شایانی را به این سینماها کرده اند .

وی با اشاره به کمک 150 میلیون تومانی معاونت سینمایی و سینما شهر به سینما داران لرستانی افزود: بعضی از سینماهای استان نظیر سینماهای بروجرد و دورود با این مساعدت مالی بدهی هایشان را تاحدودی مرتفع کردند ولی سینمای الشتر در شرف مصادره و سینمای عصر جدید خرم آباد مصادره شده است .

نظری همچنین تصریح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده اگر سینمادارن بتواند حداقل دو سوم بدهی خود را تامین کند ما می توانیم از طریق معاونت سینمایی وزارت ارشاد مابقی بدهی آنها را تامین کنیم .