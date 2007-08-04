رکود سینما باعث ورشکستگی سینماداران لرستان شده است

محمد باقر نظری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیاری از سینماهای استان به علت بدهی به بانک ها در شرف مصادره هستند که در این راستا معاونت سینمایی وزارت ارشاد و سینما شهر کمک های شایانی را به این سینماها کرده اند.
وی با اشاره به کمک 150 میلیون تومانی معاونت سینمایی و سینما شهر به سینما داران لرستانی افزود: بعضی از سینماهای استان نظیر سینماهای بروجرد و دورود با این مساعدت مالی بدهی هایشان را تاحدودی مرتفع کردند ولی سینمای الشتر در شرف مصادره و سینمای عصر جدید خرم آباد مصادره شده است.
نظری همچنین تصریح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده اگر سینمادارن بتواند حداقل دو سوم بدهی خود را تامین کند ما می توانیم از طریق معاونت سینمایی وزارت ارشاد مابقی بدهی آنها را تامین کنیم.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در پایان خاطر نشان کرد: برای حمایت از سینما داران باید فرهنگ سینما را در جامعه نهادینه کنیم .
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