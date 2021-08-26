۲۰۰ بسته معیشتی در سیرجان توزیع شد / خرید ۱۴ کپسول اکسیژن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان، حجت الاسلام سعید شهابی با اشاره به تهیه و توزیع ۲۰۰ عدد بسته معیشتی، ۱۴ عدد کپسول اکسیژن به مبلغ ۷۲ میلیون تومان به همت مکتب عشاق العباس سیرجان گفت: مکتب عشاق العباس به دلیل مسقف بودن مکان و عدم فضای مناسب برای عزاداری، به همت بانیان و مسئولان هیئت تمامی نذورات و هزینه‌های عزاداری را در محرم امسال صرف تهیه بسته‌های معیشتی و کپسول اکسیژن کرد.

حجت الاسلام شهابی با اشاره به فعالیت مداحان و مبلغان در ترویج فرهنگ اسلامی و مذهبی بیان داشت: تمام هیئت‌های مذهبی شهرستان سیرجان برای برگزاری عزاداری‌ها شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند و نمره خوبی را به دست آوردند که مکتب عشاق العباس هزینه‌های خود را صرف خرید کپسول اکسیژن کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیرجان کمک به کادر درمان و بیماران را از مهم‌ترین کارها دانست و تاکید کرد: همه انسان‌ها باید برای از بین بردن کرونا ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

وی با توجه به این که بیمارستان‌ها نیاز به کپسول اکسیژن دارند، اظهار داشت: مردم می‌توانند نذری‌های محرم و روضه‌های خود را در جهت خرید کپسول‌های اکسیژن استفاده کنند.