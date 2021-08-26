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۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱

به همت مکتب عشاق العباس سیرجان؛

۲۰۰ بسته معیشتی در سیرجان توزیع شد / خرید ۱۴ کپسول اکسیژن

۲۰۰ بسته معیشتی در سیرجان توزیع شد / خرید ۱۴ کپسول اکسیژن

سیرجان - رئیس تبلیغات اسلامی سیرجان از تهیه و توزیع ۲۰۰ عدد بسته معیشتی و ۱۴ عدد کپسول اکسیژن به همت مکتب عشاق العباس سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان، حجت الاسلام سعید شهابی با اشاره به تهیه و توزیع ۲۰۰ عدد بسته معیشتی، ۱۴ عدد کپسول اکسیژن به مبلغ ۷۲ میلیون تومان به همت مکتب عشاق العباس سیرجان گفت: مکتب عشاق العباس به دلیل مسقف بودن مکان و عدم فضای مناسب برای عزاداری، به همت بانیان و مسئولان هیئت تمامی نذورات و هزینه‌های عزاداری را در محرم امسال صرف تهیه بسته‌های معیشتی و کپسول اکسیژن کرد.

حجت الاسلام شهابی با اشاره به فعالیت مداحان و مبلغان در ترویج فرهنگ اسلامی و مذهبی بیان داشت: تمام هیئت‌های مذهبی شهرستان سیرجان برای برگزاری عزاداری‌ها شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کردند و نمره خوبی را به دست آوردند که مکتب عشاق العباس هزینه‌های خود را صرف خرید کپسول اکسیژن کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیرجان کمک به کادر درمان و بیماران را از مهم‌ترین کارها دانست و تاکید کرد: همه انسان‌ها باید برای از بین بردن کرونا ماسک و فاصله اجتماعی را رعایت کنند.

وی با توجه به این که بیمارستان‌ها نیاز به کپسول اکسیژن دارند، اظهار داشت: مردم می‌توانند نذری‌های محرم و روضه‌های خود را در جهت خرید کپسول‌های اکسیژن استفاده کنند.

کد مطلب 5289931

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