"میدل مارچ" جورج الیوت تجدیدچاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رمان کلاسیک "میدل مارچ" اثر ماری آن اوانز معروف به جورج الیوت در این هفته از سلسله کتاب های کلاسیک انتشارات "وینتیج" منتشر می شود.

"میدل مارچ" اولین بار در سال 1871 به چاپ رسید و سپس بارها از سوی ناشران مختلف از جمله پنگوئن منتشر شد. این رمان چندین بار به فیلم برگردانده شده است.

میدل مارچ که ویرجینیا وولف آن را یکی از نادرترین رمان ها خوانده بود در سال 2007 به عنوان یکی از ده رمان برتر تمام اعصار شناخته شد.

قهرمان اصلی داستان دختر جوان و خیال پردازی است که جلوه ای از خصوصیات اخلاقی نویسنده را در خود دارد. الیوت در این کتاب شش ازدواج موفق و ناموفق را مورد بررسی قرار می دهد.

جورج الیوت با نام مری آن اوانز در 22 نوامبر 1819 به دنیا آمد. وی بنیانگذار شیوه تجزیه و تحلیل روانی در رمان شناخته می شود.