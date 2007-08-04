  1. هنر
  2. سایر
۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

"میدل مارچ" جورج الیوت تجدیدچاپ می شود

"میدل مارچ" جورج الیوت تجدیدچاپ می شود

"میدل مارچ" اثر ماندگار جورج الیوت این هفته از سوی انتشارات "وینتیج" منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رمان کلاسیک "میدل مارچ" اثر ماری آن اوانز معروف به جورج الیوت در این هفته از سلسله کتاب های کلاسیک انتشارات "وینتیج" منتشر می شود.

"میدل مارچ" اولین بار در سال 1871 به چاپ رسید و سپس بارها از سوی ناشران مختلف از جمله پنگوئن منتشر شد. این رمان چندین بار به فیلم برگردانده شده است.

میدل مارچ که ویرجینیا وولف آن را یکی از نادرترین رمان ها خوانده بود در سال 2007 به عنوان یکی از ده رمان برتر تمام اعصار شناخته شد.

قهرمان اصلی داستان دختر جوان و خیال پردازی است که جلوه ای از خصوصیات اخلاقی نویسنده را در خود دارد. الیوت در این کتاب شش ازدواج موفق و ناموفق را مورد بررسی قرار می دهد.

جورج الیوت با نام مری آن اوانز در 22 نوامبر 1819 به دنیا آمد. وی بنیانگذار شیوه تجزیه و تحلیل روانی در رمان شناخته می شود.

کد مطلب 528994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها