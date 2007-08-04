1200 دانش آموز در طرح ولایت استان تهران شرکت کردند

مسئول بسیج دانش آموزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال پنجمین دوره طرح ولایت مقدماتی در قالب دو گروه برادران و دو گروه خواهران در استان تهران برگزار شد.

فیروز فتحی افزود: در این اردوها دانش آموزان مقطع اول و دوم دبیرستان فعال در شوراهای بسیج دانش آموزی و ممتازان بسیجی شرکت می کنند.

وی ادامه داد: آشنایی بیشتر دانش آموزان با معارف اسلامی، آشنایی آنان با تفکر بسیجی، تقویت حس مسئولیت و تعهدپذیری، ایجاد حس خودباوری در بین دانش آموزان، آشنایی با تنوع فرهنگی، ایجاد تجربه زندگی اردویی و دور از خانواده از اهداف برپایی این اردوها بوده است.

فتحی خاطرنشان کرد: این دانش آموزان در قالب کلاس های آموزشی، جلسات هم اندیشی و پرسش و پاسخ با عقاید، احکام، اخلاق و سیاست آشنا می شوند و به مدت پنج روز به زندگی اردویی می پردازند.

این مسئول یادآور شد: راه اندازی رادیو اردوگاه، محافل انس با قرآن، برگزاری مسابقات ورزشی، سفرهای زیارتی و برپایی نمایشگاه های دانش آموزی را از دیگر برنامه های اردوهای طرح ولایت مقدماتی ذکر کرد.