به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن صبور، در رابطه با واکسیناسیون داروسازان، گفت: تقریباً تمامی داروسازان واکسینه شده‌اند و فقط پرسنل داروخانه‌ها مانده‌اند. ما دغدغه این همکاران را به مقامات منتقل کرده‌ایم و امیدواریم که این افراد نیز هرچه زودتر واکسینه شوند.

وی با اشاره به جانباختن ۲۵ داروساز در کشور، افزود: هیچیک از این افراد به عنوان شهدای خدمت شناسایی نشده‌اند.

صبور با اشاره به دخالت نهادهای مختلف در امور داروخانه‌ها گفت: باید تکلیف داروخانه و دارو روشن شود و مشخص کنند داروسازی جزو مشاغل خاص هست یا نه. از سوی دیگر دارو رقابت هست یا خیر باید تکلیف این موضوعات روشن شود تا داروسازان نیز تکلیف خود را بدانند. اگر جز مشاغل باشد باید تابع قوانین خاص خود نیز باشد.