زاهدی و علی آبادی در جمع کاروان ورزشی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشجویان ورزشکار اعزامی به بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد جهانی ، امشب در نشستی صمیمانه دکتر زاهدی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مهندسی محمد علی آبادی ، رئیس سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی ملی المپیک دیدار و گفتگو می کنند. سپس با حضور درمرقد مطهر امام راحل در فضای روحانی و معنوی با آرمانهای آن امام راحل تجدید میثاق خواهند کرد.

کاروان ورزشی دانشجویان اعزامی به یونیورسیاد بیست و چهارم ، بامداد یکشنبه 14 مردادماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی ، تهران را به مقصد بانکوک ترک می کند.