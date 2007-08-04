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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۳

زاهدی و علی آبادی در جمع کاروان ورزشی دانشجویان

در آستانه اعزام کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان به مسابقات یونیورسیاد جهانی، دانشجویان ملی پوش با دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مهندس محمدعلی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشجویان ورزشکار اعزامی به بیست و چهارمین دوره یونیورسیاد جهانی ، امشب در نشستی صمیمانه دکتر زاهدی  وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و مهندسی محمد علی آبادی ، رئیس سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی ملی المپیک دیدار و گفتگو می کنند. سپس  با حضور درمرقد مطهر امام راحل در فضای روحانی و معنوی با آرمانهای آن امام راحل تجدید میثاق خواهند کرد.

کاروان ورزشی دانشجویان اعزامی به یونیورسیاد بیست و چهارم ، بامداد یکشنبه 14 مردادماه از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی ، تهران را به مقصد بانکوک ترک می کند.

کد مطلب 529009

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