تلاش گوگل برای ورود به بازار اپراتورهای بی سیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بیل گیتس در چند روز گذشته در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرده بود که ترسی از ورود گوگل به بازار سرویس های تلفن همراه ندارد، بزرگترین موتور جستجوی دنیا اعلام کرد که قراردادهایی را با چند اپراتور تلفن همراه آمریکایی و اروپایی و تولیدکنندگان دستگاه های قابل حملی که در محیط های بی سیم در سطح جهانی کار می کنند به امضا رسانده است.

براساس گزارش "وال استریت ژورنال"، در این عملیات گسترده، گوگل با اپراتورهای AT&T ، T-Mobile USA ، Verizon Wireless و Vodafone به توافق رسیده است.

همچنین گوگل نسخه آزمایشی تلفن همراه "جی - فن" (گوگل- فن) را در معرض دید عموم گذاشته است. این تلفن همراه همانند "آیفن" اپل تحولی در عرصه تلفن های همراه به شمار نمی رود، با وجود این مدلی شبیه به یکی از گونه های تلفن های همراه هوشمند است که درحال حاضر توسط نوکیا ساخته می شود.

"جی- فن" یک صفحه کلید کوچک دارد که از زیر نمایشگر خارج می شود.

شرکت گوگل که 100 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده است، از اپراتورهای بی سیم خواسته است که از خدمات جانبی این تلفن همراه حمایت کنند. سرویس های جانبی این گوشی عبارتند از: موتور جستجو، پست الکترونیک، نقشه های ماهواره ای و برنامه جدید جستجو روی اینترنت که ویژه تلفن های همراه، توسعه داده شده است.

همچنین پایانه های استراتژیکی گوگل روی بازار آگهی برای تلفن همراه هم متمرکز شده اند. سرویس آگهی روی تلفن همراه که از بازارهاسی نوظهور است، سال گذشته توانست 4/1 میلیارد دلار سود داشته باشد و به اعتقاد تحلیلگران این رقم تا سال 2011 می تواند به 14 میلیارد دلار برسد.

در این خصوص اریک اشمیت، مسئول آگهی های گوگل به وال استریت ژورنال اظهار داشت:"این روش آگهی بسیار مطمئن است و دوبرابر بیشتر از روش های سنتی درآمدزایی دارد. چراکه نسبت به روش های سنتی شخصی سازی شده است."

بنابراین گزارش گوگل قصد دارد در مناقصه آینده کمیسیون ارتباطات فدرال که مسئول اصلی مخابرات آمریکا است، شرکت کند و با دراختبار گرفتن بسامد 700 مگاهرتز بی سیم ملی، خود تبدیل به یک اپراتور شود.

کمیسیون ارتباطات فدرال سرانجام با درخواست گوگل را با حداقل رقم 6/4 میلیارد دلار برای شرکت در مناقصه خرید این بسامد موافقت کرد.

برندگان این مناقصه می توانند بین 10 تا 15 میلیارد دلار از ارائه خدمات اینرنتی بی سیم سود بدست آورند.

دراین خصوص کوین مارتین، شماره یک این کمیسیون توضیح داد که یک سوم از این شبکه بی سیم باید برای ساخت یک شبکه ملی پهنای باند دردسترس تر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برندگان مناقصه متعهد می شوند که برای ایجاد یک شبکه عمومی با امنیت بالا تلاش کنند. این مناقصه 28 ژانویه 2008 برگزار می شود.