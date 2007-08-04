تاریخ سینمای ایران به روایت برادران رزاق کریمی

رزاق کریمی در توضیح بیشتر این خبر به خبرنگار مهر گفت: "فیلم مستند "سینمای ایران" به سفارش موزه سینما به تهیه کنندگی مرتضی رزاق کریمی تولید و در آن تاریخ سینمای ایران از زمان مظفرالدین شاه تاکنون بررسی می شود. در حال حاضر این فیلم در مرحله تحقیق و پژوهش است."

وی در ادامه افزود: "محمد تهامی نژاد کارهای مربوط به تحقیق و پژوهش را بر عهده دارد و طبق برنامه ریزی قرار است تا یک ماه دیگر فیلمبرداری این پروژه را شروع کنیم."

مرتضی رزاق کریمی در حال حاضر فیلم سینمایی "حس پنهان" را به عنوان اولین تجربه بلند سینمایی خود در مرحله فنی دارد. این فیلم هم اکنون مرحله ساخت موسیقی خود را سپری می کند.