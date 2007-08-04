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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۲

کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سال گذشته مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال 4/3درصد و نوزادان 7/3 درصد کاهش داشته است.

دکتر جواد شاهین فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان مرگ و میر در خراسان شمالی از 4/20درصد در هر هزار تولد در سال 83 به 17 درصد در هر هزار تولد در سال 58 کاهش یافته است.

 

وی ادامه داد: میزان مرگ و میر شیر خواران استان نیز از 4/30درصد در هر هزار تولد در سال 86 به 7/26 درصد رسیده است.

 

شاهین فر با اشاره به مهم ترین اقدامات دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی، اظهار داشت: برای کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، حساسیت کارکنان بهداشتی و درمانی درباره بیماری های کودکان و نوزادان و ارجاع آنها به مراکز بهداشتی و درمانی افزایش داده شده است.

 

وی اجرای برنامه های مراقبت مانا، کودک سالم و نظام کاهش مرگ و میر کودکان یک تا 59 ماهه، ارائه خدمات رایگان درمانی به خانواده های نیازمند در مراکز درمانی استان و نیز اجرای طرح پزشک خانواده در 66 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی را از دیگر اقدامات این نهاد ذکر کرد.

کد مطلب 529078

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