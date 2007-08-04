کاهش مرگ و میر کودکان و نوزادان در خراسان شمالی

دکتر جواد شاهین فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان مرگ و میر در خراسان شمالی از 4/20درصد در هر هزار تولد در سال 83 به 17 درصد در هر هزار تولد در سال 58 کاهش یافته است.

وی ادامه داد: میزان مرگ و میر شیر خواران استان نیز از 4/30درصد در هر هزار تولد در سال 86 به 7/26 درصد رسیده است.

شاهین فر با اشاره به مهم ترین اقدامات دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی، اظهار داشت: برای کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، حساسیت کارکنان بهداشتی و درمانی درباره بیماری های کودکان و نوزادان و ارجاع آنها به مراکز بهداشتی و درمانی افزایش داده شده است.