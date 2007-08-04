عسگری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که فردا در مجلس شورای اسلامی وقتی جهت اعلام موجودیت فراکسیون حزب الله در اختیار ما قرار بگیرد، بیانیه این فراکسیون قرائت و فعالیت های آن را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: با وجود اینکه پیش بینی می شد حدود 30 تا 35 نفر نسبت به عضویت در این فراکسیون اعلام آمادگی کنند اما خوشبختانه تا کنون بیش از 50 نفر از نمایندگان جهت عضویت درفراکسیون حزب الله ثبت نام کرده اند.

نماینده مردم مشهد ، شعار اصلی فراکسیون حزب الله را وحدت حول ولایت با شعایر و رهنمودهای سالانه مقام معظم رهبری، توجه به اصل خدا محوری و برنامه ریزی اعضا برای آخرت، عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فراکسیون حزب الله به هیچ وجه در حصار تنگ رفتارهای جناحی قرار نخواهد داشت گفت: در این فراکسیون اعضا به صورت تکلیف مدار عمل خواهند کرد و به هیچ عنوان در قید و بند نمایندگی و سیر و سلوک دنیا قرار نخواهد گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در خصوص حضور یا عدم حضورفراکسیون حزب الله در انتحابات مجلس هشتم، گفت: چون فعالیت‌های این فراکسیون توسط جمیع اعضا تصمیم گیری می شود، در این باره نیز پس از مشورت با سایر اعضا، اعلام نظر خواهیم کرد.

وی تصمیم گیری در فراکسیون حزب الله را تنها بر اساس اصول پذیرفته شده دانست و خاطرنشان کرد: احتمال حضور فراکسیون حزب الله در انتخابات آتی مجلس بیش از عدم حضور این فراکسیون است.