اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد "راشومون" آکیرا کوروساوا، "علی" مایکل مان، "مارنی" آلفرد هیچکاک، "ببر و برف" روبرتو بنینی، "مکبث" رومن پولانسکی، "بهشت" تام تیکور، "درسو اوزالا" کوروساوا، "درخشش" اسکات هیکس، "خواب بزرگ" هاوارد هاوکس، انیمیشن "آلیس" یانگ سانگ مایرر و "پرچم‌های پدران ما"و "نامه‌هایی از ایوو جیما" کلینت ایستوود به ترتیب از شنبه 13 تا جمعه 19 مرداد در سالن کوچک حوزه هنری به نمایش درخواهند آمد.



در هر روز این هفته جز روزهای یکشنبه و پنجشنبه دو فیلم در سانس‌های 17 و 19 به نمایش گذاشته می‌شود. علاقمندان برای تماشای این آثار به سالن کوچک حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.



* برپایی جشنواره استانی پویانمایی "حرکت" در خرم‌آباد



جشنواره استانی پویانمایی "حرکت" با حضور 60 انیمیشن در دو بخش آزاد و ویژه "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" از 15 تا 17 مرداد در لرستان برگزار می‌شود.



در این جشنواره تازه‌ترین ساخته‌های هنرمندان استان لرستان در زمینه انیمیشن در کنار برپایی کارگاههای آموزش پویانمایی و کمیک استریپ به نمایش درخواهد آمد. در نخستین دوره برگزاری این جشنواره 30 تن از انیماتورها و فیلمسازان استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان میهمان حاضر خواهند بود.



آثار برتر جشنواره با رای اسفندیار احمدیه، کیارش زندی و علی گلپایگانی مشخص خواهند شد. جشنواره استانی پویانمایی "حرکت" به کوشش حوزه هنری لرستان از 15 تا 17 مرداد در سینما استقلال خرم‌آباد برگزار می‌شود.



* چهارمین جشنواره استانی تئاتر ماه فارس برگزار می‌شود



چهارمین جشنواره استانی تئاتر ماه فارس با اجرای آثاری از محمد یعقوبی و محمد چرمشیر از 16 تا 20 مرداد در شهرستان شیراز برگزار می‌شود.



"قرمز" و "رقص کاغذپاره‌ها" به نویسندگی یعقوبی و "کبوتری ناگهان" چرمشیر عناوین نمایش‌هایی هستند که در کنار نمایش‌های "روایت تعزیه با طعم لایت"، "بگرد تا بگردیم"، "شیندار پوفنیک"، "نفرین" و "آوای باد" توسط هنرمندان استان به اجرا درخواهند آمد. این آثار از میان 24 نمایش راهیافته به بخش بازبینی با رای فرهاد ارشاد، علی ثابت و اصغر زیبایی نژاد انتخاب شده‌اند.



آثار برگزیده این دوره از تئاتر ماه استان فارس توسط غلامرضا عباسی، میلاد اکبرنژاد وبابک طیبی مشخص خواهند شد. چهارمین جشنواره تئاتر استانی ماه فارس به کوشش حوزه هنری استان در سالن ابوریحان و تالار لایق شهرستان شیراز برگزار می‌شود.

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