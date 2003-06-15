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۲۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۱۵

هنرستان هاي سوره تهران هنر جو مي پذيرند

هنرستان و مركز پيش دانشگاهي هنر سوره وابسته به سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري هنرجو مي پذيرد.

هنرستان و مركز پيش دانشگاهي هنر سوره از بين قبول شدگان سوم راهنمايي و اول متوسطه در رشته هاي نمايش، سينما، موسيقي،  گرافيك و  نقاشي هنرجو مي پذيرد.
در اين زمينه علاقمندان پسر براي ثبت نام مي توانند به هنرستان سوره پسران در خيابان طالقاني،  بين حافظ  وليعصر، كوچه كاشفي شماره 31 و دختران هنرجو مي توانند به هنرستان سوره دختران (1) واقع د رفلسطين شمالي، پايين تر از زرتشت، كوچه دانش كيان،  شماره 35 و هنرستان سوره دختران (2) در خيابان شريعتي، خيابان شهيد كلاهدوز، نرسيده به نشاط، شماره 82  مراجعه نمايند.
کد مطلب 5291

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