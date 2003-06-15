هنرستان هاي سوره تهران هنر جو مي پذيرند

هنرستان و مركز پيش دانشگاهي هنر سوره از بين قبول شدگان سوم راهنمايي و اول متوسطه در رشته هاي نمايش، سينما، موسيقي، گرافيك و نقاشي هنرجو مي پذيرد.

در اين زمينه علاقمندان پسر براي ثبت نام مي توانند به هنرستان سوره پسران در خيابان طالقاني، بين حافظ وليعصر، كوچه كاشفي شماره 31 و دختران هنرجو مي توانند به هنرستان سوره دختران (1) واقع د رفلسطين شمالي، پايين تر از زرتشت، كوچه دانش كيان، شماره 35 و هنرستان سوره دختران (2) در خيابان شريعتي، خيابان شهيد كلاهدوز، نرسيده به نشاط، شماره 82 مراجعه نمايند.

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