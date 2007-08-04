احداث خط تولید جدید کارخانه سیمان دورود

اسفندیار سالاروند درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار ریالی این پروژه بالغ بر 130 میلیارد تومان برآوردشده است .

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه در مدت 36 ماه به اتمام می رسد، تصریح کرد: با اجرای این پروژه ظرفیت تولید روزانه شرکت از سه هزار و 900 تن به هفت هزار و 200 تن در روز می رسد.

سالاروند با تشریح روند اجرای این پروژه و تاثیر احداث خط جدید تولید سیمان این کارخانه بر رونق اقتصادی استان، اظهار داشت: در راستای اجرای این پروژه 300 تا 350 نفر به صورت مستقیم و 10 هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کارمی شوند .