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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۵

اسمیت به نیوکاسل پیوست

اسمیت به نیوکاسل پیوست

آلن اسمیت روز گذشته با انعقاد قراردادی 5 ساله از تیم فوتبال منچستریونایتد به نیوکاسل پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های بریتانیایی مبلغ پیوستن این بازیکن به نیوکاسل را 6 میلیون پوند گمانه زنی کرده اند . اسمیت 3 سال قبل با مبلغ 7 میلیون پوند از لیدزیونایتد به منچستریونایتد پیوست.

وی یکی از بازیکنان مورد علاقه هواداران اولدترافورد بود با این حال نتوانست در این تیم جای ثابتی برای خود پیدا کند. اسمیت طی 93 حضور برای تیم فوتبال منچستریونایتد 12 گل به ثمر رساند .

بر پایه این گزارش، این بازیکن فردا در دیدار با سامپدوریا نخستین بازی خود را با پیراهن نیوکاسل به انجام می رساند. این پنجمین خرید تابستانی سام آلاردایس مربی نیوکاسل به شمار می آید. پیش از او ، ویدوکا، جویی بارتون، جره می و روزنهال به نیوکاسل پیوسته اند.

کد مطلب 529114

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