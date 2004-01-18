تصويب مقررات محدود كننده دختران و زنان مسلمان مخالف حيات جامعه بشري است

به گزارش خبرگزاري مهر، درنامه اساتيد بسيجي دانشگاهها خطاب به شيراك آمده است: در ارتباط با نظر موافق شما در تاييد راي كميسيون لايسيته فرانسه آنچه باعث تعجب اساتيد و فرهيختگان دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي جمهوري اسلامي ايران شد عدم توجه به جايگاه مهم كشورتان در اذهان مردم جهان به ويژه روشنفكران مسلمان بود.

اين نامه مي افزايد: همگان مي دانند كه فرانسه به عنوان يك كشور بزرگ اروپايي از مدعيان رهبري اتحاديه اروپاست. آيا تصور كرده ايد با تصويب اين قوانين محدود كننده چگونه مي توانيد وحدت نظر و اعتماد صدها ميليون نفر اروپايي را در پانزده كشورفعلي و بيست و پنج كشورآتي عضو اتحاديه اروپا كسب كنيد؟

در اين نامه تاكيد شده است: هنگامي كه شما با مسلمانان كشور خود كه درصد عمده اي از ملت فرانسه را تشكيل مي دهند نمي توانيد به وحدت نظر و همزيستي مسالمت آميز برسيد و آنها را ازانجام ضروري ترين فرايض ديني كه هويت آنها را تشكيل مي دهد منع مي كنيد چگونه مي توانيد صدها ميليون نفر اروپايي غيرفرانسوي را درك نموده وعادلانه رهبري كنيد؟

اين نامه مي افزايد: ملتهاي جهان نمي گذارند اينگونه قوانين حيات آنها را بي معنا ساخته و به نابودي بكشد. شما و هر يك از دوستان اروپايي تان كه پيگير اجراي اين قوانين هستند اعتبار خود را به عنوان زمامداران جوامع مترقي از دست خواهيد داد و مردم كشورهاي شما نيز اعتماد بين المللي را به عنوان جوامع مترقي و آزاديخواه از دست مي دهند.

اساتيد بسيجي دانشگاهها در نامه خود آورده اند: ما جامعه اساتيد و دانش پژوهان جمهوري اسلامي ايران از شما به عنوان رئيس جمهوري فرانسه درخواست مي كنيم تا تجديدنظر در اين قانون و رفع محدوديت ها براي ميليون نفر زن و دختر مسلمان فرانسوي جامعه فرانسه را از بحران هاي آتي برهانيد و اجازه دهيد فرانسه در جايگاه ارزشمند قبلي خود باقي بماند.

