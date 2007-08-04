فیلیپ پولمن دنباله "نیروی اهریمنی اش" را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، "فیلیپ پولمن" نویسنده رمان سه گانه "نیروی اهریمنی اش" که بهترین داستان های 70 سال گذشته برای کودکان انتخاب شد، رمان دیگری را با نام "کتاب غبار" منتشر می کند.

مجموعه "نیروی اهریمنی اش" که در سه جلد جداگانه با نام های "انوار شمالی" ،" چاقوی تیز"، و "تلسکوپ کوچک" منتشر شده بود، داستان دختری را روایت می کند که با سفر به دنیاهای چندگانه با نیروهای اهریمنی مبارزه می کند.

این کتاب چندین جایزه معتبر را نصیب نویسنده کرد و یکی از پرفروش ترین کتاب های کودکان شد. "نیروی اهریمنی اش" در ایران نیز با ترجمه فرزاد فربد راهی بازار کتاب شده است.

پولمن در حال حاضر صحبتی از محتوای کتاب جدیدش نکرده است.