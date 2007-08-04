آغاز پخش جهانی "نصف مال من، نصف مال تو"

به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی "نصف مال من، نصف مال تو" همزمان با ایران از هفته آینده در آلمان و امارات آغاز می شود. با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط علی سرتیپی مدیر موسسه فیلمیران که پخش این اثر را بر عهده دارد، به زودی این فیلم در آمریکا نیز روی پرده می رود.

فیلم سینمایی "نصف مال من، نصف مال تو" دومین ساخته وحید نیکخواه آزاد است که در ژانر کودک و نوجوان قرار می گرد. فیلم داستان مردی را روایت می کند که پنهانی دو زن گرفته است. او بعد از بروز مشکلاتی تصمیم می گیرد این موضوع را فاش کند که فرزندانش مانع این کار می شوند.

در این فیلم که در بیست و یکمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان مورد استقبال قرار گرفت، محمدرضا شریفی نیا، مریلا زارعی، فرهاد آئیش، شقایق فراهانی، شهره لرستانی، مریم امیرجلالی، بهزاد رحیم خانی، نادر سلیمانی، سهیلا گلستانی، ترلان پروانه، آلما اسکویی و رژان آریامنش بازی کرده‌اند.

از دیگر عوامل فیلم می توان به اصغر عبداللهی فیلمنامه نویس، غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، رضا رادمنش طراح گریم، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس، آرش برومند صدابردار و سرتیپی و روح الله بهمنی سرمایه گذاران اشاره کرد. "نصف مال من، نصف مال تو" که از 10 مرداد در گروه سینمایی استقلال به نمایش درآمده، در سه روز اول نمایش 35 میلیون تومان فروخته است.