نیمی از نهال انار ایران در شهرستان ساوه تولید می شود

سیروس خلج اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان مرکزی افزود: سال گذشته‌ ‌250‌ تا ‌300‌ هزار اصله‌ نهال‌ در این‌ شهرستان‌ تولید شد که امسال این میزان تولید با رشد چهار برابری روبرو شد و شامل تامین نیمی از نیاز کشور به نهال انار است.

وی با اشاره به اینکه‌ به‌ علت‌ نبود آلودگی‌، خاک‌ مناسب‌ و کیفیت‌ مطلوب‌ نهال های‌ ساوه‌ تولید نهال در‌ این‌ شهرستان‌ امسال‌ چهار برابر افزایش داشته است اضافه کرد: از این‌ تعداد نهال‌ که‌ در دو نهالستان‌ انار تولید می‌ شود ‌100‌ تا ‌150‌ هزار اصله‌ در ساوه‌ مصرف‌ و بقیه به‌ دیگر مناطق‌ کشور ارسال‌ می‌ شود.

اسدی سطح کل باغات انار این شهرستان هفت هزار و 200 هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از 120 هزار تن انار در این شهرستان تولید می‌شود که حدود شش هزار تن آن به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس، آلمان، اتریش، انگلستان، آسیای جنوب ‌شرقی و ژاپن صادر می‌شود.

وی در ادامه میانگین برداشت انار در هر هکتار را 20 تن عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور مبارزه با آفت انار مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه توسط بخش حفظ نباتات جهاد کشاورزی در 360 هکتار از باغ‌های انار آغاز شده است.