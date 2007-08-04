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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۸

نیمی از نهال انار ایران در شهرستان ساوه تولید می شود

اراک - خبرگزار ی مهر: مسئول باغبانی جهاد کشاورزی ساوه گفت: نیمی از نهال انار ایران در باغ های شهرستان ساوه در استان مرکزی تولید می شود.

سیروس خلج اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان مرکزی افزود: سال گذشته‌ ‌250‌ تا ‌300‌ هزار اصله‌ نهال‌ در این‌ شهرستان‌ تولید شد که امسال این میزان تولید با رشد چهار برابری روبرو شد و شامل تامین نیمی از نیاز کشور به نهال انار است.

وی با اشاره به اینکه‌ به‌ علت‌ نبود آلودگی‌، خاک‌ مناسب‌ و کیفیت‌ مطلوب‌ نهال های‌ ساوه‌ تولید نهال در‌ این‌ شهرستان‌ امسال‌ چهار برابر افزایش داشته است اضافه کرد: از این‌ تعداد نهال‌ که‌ در دو نهالستان‌ انار تولید می‌ شود ‌100‌ تا ‌150‌ هزار اصله‌ در ساوه‌ مصرف‌ و بقیه به‌ دیگر مناطق‌ کشور ارسال‌ می‌ شود.

اسدی سطح کل باغات انار این شهرستان هفت هزار و 200 هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از 120 هزار تن انار در این شهرستان تولید می‌شود که حدود شش هزار تن آن به کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس، آلمان، اتریش، انگلستان، آسیای جنوب ‌شرقی و ژاپن صادر می‌شود.

وی در ادامه میانگین برداشت انار در هر هکتار را 20 تن عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور مبارزه با آفت انار مبارزه بیولوژیک با آفت کرم گلوگاه توسط بخش حفظ نباتات جهاد کشاورزی در 360 هکتار از باغ‌های انار آغاز شده است.

اسدی با اشاره به اینکه در این طرح از زنبور برای اثر‌گذاری و از بین بردن آفت کرم گلوگاه و تولید انارهای سالم بدون استفاده از سموم شیمیایی استفاده می ‌شود خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح کارت مبارزه بیولوژیک با زنبور بر روی درختان 360 هکتار از باغات انار نصب می شود.

کد مطلب 529144

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