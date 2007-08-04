"فاجعه پل". می سی سی پی، آمریکا. غروب چهارشنبه گذشته در اوج ساعت شلوغی پل رود می سی سی پی که مینه‌پلیس را به سینت پل متصل می‌کند فروریخت. اسوشیتدپرس ـ مینه‌سوتا دیلی، استیسی بنگس







"تور پاریسی". پاریس، فرانسه. در آخرین مرحله نود و چهارمین مسابقات دوچرخه‌سواری تور دو فرانس، شرکت‌کنندگان از کنار برج ایفل رد می‌شوند. ژوئل ساژه ـ خبرگزاری فرانسه







"واژگون". لهستان. مردم برای دیدن خانه‌ای واژگون در شمال لهستان به صف ایستاده‌اند. این خانه مظهر تغییرات صورت گرفته پس از سقوط رژیم کمونیستی است. پیتر اندروز ـ رویترز







"پیروزی!". جاکارتا، اندونزی. یونس محمود کاپیتان تیم ملی فوتبال عراق پس از پیروزی این تیم بر تیم ملی عربستان سعودی و قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، جام قهرمانی را بالا گرفته است. راتسل بویس ـ رویترز







"گریه تلخ". سونگنام، کره‌جنوبی. شیم چین ـ پایو، پدر شیم سانگ شیم که به دست نیروهای طالبان در افغانستان ربوده شد و به قتل رسید، کنار تابوت پسر خود گریه می‌کند. رویترز ـ کره پول







"به سبک قدیم". دهلی نو، هند. یک مرد سالخورده در همان حال که بچه‌ها در خیابان کثیف بازی می‌کنند، بلال سرخ می‌کند. مانیش سواراپ ـ اسوشیتدپرس