"پائین آمدن". یکی از شرکتکنندگان با نقاب اسکلت در دومین روز کنگره بینالمللی کامیک کان از پله برقی پائین میآید. کنگره سالانه کمیک و فرهنگ عامه هر سال بیش از 100 هزار شرکتکننده دارد. دنیس پوروی ـ اسوشیتدپرس
"فاجعه پل". می سی سی پی، آمریکا. غروب چهارشنبه گذشته در اوج ساعت شلوغی پل رود می سی سی پی که مینهپلیس را به سینت پل متصل میکند فروریخت. اسوشیتدپرس ـ مینهسوتا دیلی، استیسی بنگس
"تور پاریسی". پاریس، فرانسه. در آخرین مرحله نود و چهارمین مسابقات دوچرخهسواری تور دو فرانس، شرکتکنندگان از کنار برج ایفل رد میشوند. ژوئل ساژه ـ خبرگزاری فرانسه
"واژگون". لهستان. مردم برای دیدن خانهای واژگون در شمال لهستان به صف ایستادهاند. این خانه مظهر تغییرات صورت گرفته پس از سقوط رژیم کمونیستی است. پیتر اندروز ـ رویترز
"پیروزی!". جاکارتا، اندونزی. یونس محمود کاپیتان تیم ملی فوتبال عراق پس از پیروزی این تیم بر تیم ملی عربستان سعودی و قهرمانی در جام ملتهای آسیا، جام قهرمانی را بالا گرفته است. راتسل بویس ـ رویترز
"گریه تلخ". سونگنام، کرهجنوبی. شیم چین ـ پایو، پدر شیم سانگ شیم که به دست نیروهای طالبان در افغانستان ربوده شد و به قتل رسید، کنار تابوت پسر خود گریه میکند. رویترز ـ کره پول
"به سبک قدیم". دهلی نو، هند. یک مرد سالخورده در همان حال که بچهها در خیابان کثیف بازی میکنند، بلال سرخ میکند. مانیش سواراپ ـ اسوشیتدپرس
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