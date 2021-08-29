عزم قاطع مجلس و دولت برای اصلاح فرایندهای حکمرانی

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت جدید و مجلس برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی عزم قاطع دارند، افزود: برنامه ریزی دولت جدید برای اصلاح روندهای حکمرانی نیازمند حمایت است.

نماینده مردم بابل با اشاره به سفر سرزده رئیس جمهور به استان خوزستان یادآور شد: این دولت نشان داد با حضور در میدان باهمراهی مردم برای حل نارسایی‌ها گام برمی دارد.

دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: بازگرداندن ریل‌های منحرف شده عرصه حکمرانی در قوه مجریه فرصت کافی می‌طلبد.

عضو خانه ملت با تاکید بر ضرورت خانه تکانی اساسی در قوه مجریه افزود: تحول آفرینی در عرصه خدمات رسانی با مدیران فرسوده و نشسته در اتاق‌های دربسته امکان پذیر نیست.

کریمی فیروزجایی با اشاره به برنامه‌های کارگشای وزیران دولت جدید که مورد تأیید مجلس قرار گرفت افزود: اجرای مؤثر برنامه‌های چاره ساز وزرای دولت نیازمند همفکری و تعامل اجزای دولت و قوای مقننه و قضائیه است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران گفت: همراهی و مشارکت مردم با برنامه‌های دولت ضامن موفقیت آن است.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور خاطر نشان کرد: مهمترین کار در این مسیر اصلاح فرآیندهای ناصحیح گذشته است.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور مردمی بودن دولت اسلامی را وجه تمایز آن با دیگر کشورها دانست و افزود: مهمترین شأن مسئولان در نظام اسلامی خدمت رسانی بی منت به مردم است.

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم گفت: موفقیت طرح‌های تصویبی مجلس در گرو عزم جهادی و روحیه انقلابی دولتمردان است.

این مسئول پارلمانی تصریح کرد: همگرایی و وحدت قوای سه گانه برای تعامل و مشارکت مؤثر در حل تنگناهای اساسی کشور چاره ساز است.

کریمی فیروزجایی اظهار کرد: اولویت محوری دولت سیزدهم و مجلس انقلابی رفع تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم است.