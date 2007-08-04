عاشیق های آذربایجان در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین شب از شب های موسیقی ایران به اجرای موسیقی توسط عاشیق های آذربایجان شرقی چون عاشیق عسگر و عاشیق حسن اسکندری اختصاص دارد.

براساس این گزارش 14 مردادماه دومین شب از مجموعه موسیقی نواحی موسیقی خراسان با حضور حاج قربان سلیمانی ،عثمان محمدپرست و سرور احمدی برگزار می شود و همچنین قرار است 15مرداد در شب موسیقی استان گلستان آثاری از محمدرضا لطفی اجرا شود.

طرح شب های موسیقی ایران دربرگیرنده مجموعه ای از موسیقی های نواحی مختلف ایران از سراسر کشوراست که در قالب گروه نوازی و تکنوازی برگزارمی شود و طبق برنامه ریزی انجام شده موسیقی چهارمحال بختیاری 30 مردادماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرا خواهد شد .