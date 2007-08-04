به رسمیت نشناختن دولت حماس اشتباه فاحشی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) "سرگئی لاوروف" که در چین به سر می برد، همچنین اظهار داشت : همان طور که با هر طرفی و در هر شرایط بحرانی ارتباط برقرار می کنیم با حماس نیز باید تماس برقرار کرد.

لاوروف تصریح کرد : برخی کشورها با عدم به رسمیت شناختن دولت فلسطین به رهبری حماس خطای فاحشی مرتکب شدند.

به گفته وی، مهمترین مسئله در حال حاضر این است که فلسطینیان در حالت اختلاف و بحران باقی نمانند زیرا این امر به نفع کسانی است که خواهان پیشبرد روند سازش نیستند.

وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه کشورش تمام تلاش خود را برای بازگرداندن اتحاد گروههای فلسطینی به کار خواهد گرفت گفت : ایجاد وحدت بین گروههای فلسطینی بدون از سرگیری مذاکره میان جنبشهای فتح و حماس امکان پذیر نخواهد بود.

گفتنی است که جنبش حماس اخیراَ از میانجیگری روسیه برای حل و فصل بحران کنونی فلسطین استقبال کرده است.