مسئولان باشگاه پرسپوليس فقط قول مي دهند

عباس موسيوند سرمربي اين فصل تيم هاي جوانان واميد باشگاه پرسپوليس كه نزديك به دوماه است به علت بيماري در منزل بستري شده است ، در گفت وگوبا خبرنگار"مهر" گفت: از زماني كه درمنزل بستري شده ام ، هيچ كدام از مسئولان باشگاه پرسپوليس سراغي از من نگرفته اند و حتي تماس تلفني هم نداشته اند.

موسيوند ادامه داد: در طول اين مدت تمام هزينه هاي بيمارستان و درمان را خودم پرداخت كرده ام وباشگاه هيچ اقدامي دراين زمينه انجام نداده است. با اين حال ازاين بابت خيلي ناراحت نيستم و گلايه من بيشتر به خاطر رفتارنامناسب آنها با مربيان و بازيكنان تيم هاي پايه است.

سرمربي تيم اميد وجوانان باشگاه پرسپوليس در ادامه افزود: از ابتداي اين فصل رقابتهاي فوتبال باشگاههاي تهران هدايت تيم هاي جوانان واميد را به بنده واگذاركردند اما براي رفاه وآسايش بازيكنان وكادرفني اين تيمها هيچ اقدامي نكردند. درحال حاضر تيم هاي پايه پرسپوليس زمين تمرين ندارند و هر روزمجبورهستند در يكي از زمين هاي اجاره اي تمرين كنند. البته درطول يك ماه گذشته به خاطربدهي هايي كه به اين زمين ها داشته ايم ديگركسي به ما زمين تمرين هم نمي دهد. همين تيم اميد كه روزشنبه اميد استقلال را شكست داد ، يك ماه بود به علت نداشتن زمين تمرين نمي كرد.

عباس موسيوند درپايان گفت : متاسفانه مسئولان پرسپوليس دراين مدت فقط قول داده اند وتا به حال هيچ كدام ازمشكلات تيمهاي پايه راحل نكرده اند. دراين مدت مربيان تيم هاي پايه تمام هزينه هاي تيمداري را از جيب خودشان پرداخت كرده اند و معلوم نيست چه كسي مي خواهد به اين وضعيت رسيدگي كند.