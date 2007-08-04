استان زنجان پنجمین استان برتر کشور در پرداخت زکات

به گزارش مهر بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی زنجان ،محمد پورجعفری یادآورشد: مردم استان زنجان طی یک سال گذشته پنج میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال زکات پرداخت نموده اند.

وی افزود: این رقم در مقایسه با میزان زکات پرداختی سال ‪ ۸۴‬بیش ‌از ‪۵۶۰‬ درصد بیشتر شده است.

پورجعفری پتانسیل پرداخت زکات توسط مردم استان زنجان را بیش ‌از ‪۱۰۰‬میلیارد ریال برآورد کرد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال میزان پرداخت زکات توسط مردم استان به حداقل ‪ ۱۰‬میلیارد ریال خواهد رسید.

وی با تشریح جایگاه فریضه‌ پرداخت زکات در دین مبین اسلام، اظهار داشت: باید درجهت حاکمیت هرچه ‌بیشتر فرهنگ پرداخت زکات درجامعه تلاش کرد.