استان زنجان پنجمین استان برتر کشور در پرداخت زکات

به گزارش مهر بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی زنجان ،محمد پورجعفری یادآورشد: مردم استان زنجان طی یک سال گذشته پنج میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال زکات پرداخت نموده اند.
وی افزود: این رقم در مقایسه با میزان زکات پرداختی سال ۸۴بیش از ۵۶۰ درصد بیشتر شده است.
پورجعفری پتانسیل پرداخت زکات توسط مردم استان زنجان را بیش از ۱۰۰میلیارد ریال برآورد کرد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده تا پایان امسال میزان پرداخت زکات توسط مردم استان به حداقل ۱۰میلیارد ریال خواهد رسید.
وی با تشریح جایگاه فریضه پرداخت زکات در دین مبین اسلام، اظهار داشت: باید درجهت حاکمیت هرچه بیشتر فرهنگ پرداخت زکات درجامعه تلاش کرد.
مدیرکل کمیته امداد زنجان برگزاری جلسات و همایش منظم، تهیه و پخش تیزر و گزارش ، توزیع پوستر و پلاکارد و برگزاری کلاسهای آموزشی برای عاملین جمعآوری زکات را از لازمههای فرهنگسازی پرداخت زکات و آشنایی بیشاز پیش مردم بااهمیت این فریضه الهی عنوان کرد.
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