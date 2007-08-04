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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۳۰

استان زنجان پنجمین استان برتر کشور در پرداخت زکات

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام و دبیر ستاد احیای زکات گفت: استان زنجان پنجمین استان برتر کشور به‌لحاظ میزان پرداخت زکات است.

به گزارش مهر بنا بر اعلام کمیته امداد امام خمینی زنجان ،محمد پورجعفری یادآورشد: مردم استان زنجان طی یک سال گذشته پنج میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال زکات پرداخت نموده اند.

وی افزود: این رقم در مقایسه با میزان زکات پرداختی سال ‪ ۸۴‬بیش ‌از ‪۵۶۰‬ درصد بیشتر شده است.

پورجعفری  پتانسیل پرداخت زکات توسط مردم استان زنجان را بیش ‌از ‪۱۰۰‬میلیارد ریال برآورد کرد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال میزان پرداخت زکات توسط مردم استان به حداقل ‪ ۱۰‬میلیارد ریال خواهد رسید.

وی با تشریح جایگاه فریضه‌ پرداخت زکات در دین مبین اسلام، اظهار داشت: باید درجهت حاکمیت هرچه ‌بیشتر فرهنگ پرداخت زکات درجامعه تلاش کرد.

مدیرکل کمیته امداد زنجان برگزاری جلسات و همایش منظم، تهیه و پخش تیزر و گزارش ، توزیع پوستر و پلاکارد و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای عاملین جمع‌آوری زکات را از لازمه‌های فرهنگ‌سازی پرداخت زکات و آشنایی بیش‌از پیش مردم بااهمیت این فریضه الهی عنوان کرد.

کد مطلب 529202

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