شهردار جدید منطقه 11 معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع ایرچگینی شهردار منطقه 11 ، در تاریخ 10 مرداد انجام شد و در این مراسم مهندس اسد فاضل که پیش از این شهردار منطقه 5 بوده است به سمت شهردار جدید منطقه 11 منصوب شد.

بر اساس این گزارش ، در مراسم تودیع ومعارفه شهردار منطقه 11 مهندس فرهاد یعقوبی معاون امور مناطق شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مسئولین شهرداری تهران و منطقه 11 حضور داشتند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در این مراسم، گفت: مدیران با انجام خدمت بدون منت می توانند رضایت شهروندان را جلب کنند و این در حالی است که دید محله گرایی و توسعه محلات با همکاری شورایاران می تواند رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.

یعقوبی ، با اشاره به اینکه منطقه 11 در سال گذشته توانسته 5/98 اقدامات پیش بینی شده را انجام دهد، گفت: این میزان کارکرد توانسته رضایت شهروندان را جلب نماید.