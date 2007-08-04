53 بنای تاریخی اصفهان در سال جاری ثبت شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تا کنون یک هزار و 350 اثر تاریخی اصفهان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مراحل ثبت بیش از 350 اثر تاریخی به پایان برسد.

حسن روانفر با اشاره به اینکه اصفهان دارای آثار تاریخی منحصر به فردی است، افزود: این امر نیازمند توجه جدی مسئولان در جهت ارزشگذاری و هویت بخشی است که هم اکنون کارشناسان میراث فرهنگی سعی در شناسایی این آثار و آماده سازی پرونده جهت به ثبت رساندن این آثار در آثار ملی هستند.