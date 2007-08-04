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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۴

سرامیک های زیر کونیایی در پارک علم و فن آوری خراسان ساخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر خدمات فنی و تخصصی پارک علم وفناوری خراسان گفت: ساخت سرامیک های زیرکونیایی با کاربرد وسیع در صنعت و امور تحقیقاتی برای نخستین بار در کشور در پارک علم و فن آوری این استان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اکبر امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: محور اصلی فعالیت های پایلوت سرامیک این پارک بر ساخت سرامیک های پیشرفته از جنس آلومینیومی و زیر کونیایی با خلوص 99 درصد است که مقاومت بسیار بالایی نسبت به حرارت، سایش و محیط های شیمیایی دارد.

وی افزود: سختی این نوع از سرامیک ها یک درجه کمتر از الماس است و عمده ترین کاربرد آنها در صنایع دفاع، هواپیما سازی، صنایع فولاد و مس و سازمان انرژی اتمی کشور است.

امینی با بیان اینکه تا کنون محصولات مورد نیاز کشور در این زمینه از خارج وارد می شد، تصریح کرد: گروه سرامیک این پارک با در اختیار داشتن تجهیزات منحصر به فرد از قبیل پرس ایزواستاتیک و کوره یک متر مربعی 1800 درجه توانسته گام های موثری در راستای تامین بخشی از نیازهای کشور بر دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تحقیق و پژوهش در خصوص ساخت سرامیک های جدید به خصوص سرامیک های نانو ساختار و سرامیک های ماشین کاری جز برنامه های آتی این مرکز است.
کد مطلب 529224

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