تسهیلات لازم برای ورود جهانگردان و متخصصان به ایران فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الحبحاب ، کاردار سفارت لبنان در تهران گفت: نخستین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاران در صنعت گردشگری ایران رویدادی مهم و مغتنم برای معرفی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران است.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه معرفی فرهنگهای گوناگون و جاذبه های گردشگری در کشورهای شرکت کننده از طریق عکس ، تابلو، و صنایع دستی و دیگر اقلام فرهنگی می تواند در کنار این همایش بسیار جذاب باشد.

کاردارسفارت لبنان در ایران ، با اشاره به برگزاری میزگردهای دو جاذبه و گروهی با حضور مسئولان و سرمایه گذاران ایرانی و خارجی گفت: این میزگردها می توانند راهکارهایی را برای جلب سرمایه گذاران به صنعت گردشگری ایران ارائه دهند.

وی با تاکید بر برگزاری نشستهای تخصصی در کنار نخستین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در گردشگری ایران گفت: این نشستها می تواند با حضور کارشناسان در محورهای مختلف گردشگری دینی، باستانی، طبیعی و فرهنگی ایران یکی از مباحث جذاب در بخشهای جانبی این همایش باشد.