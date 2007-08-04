پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیرکل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی ظهر امروز در نشستی خبری در اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: برای برگزاری این جشنواره تمام دستگاه های فرهنگی و اجرایی مشارکت خواهند داشت .

سید جواد جعفری افزود: امسال 15 جشنواره به صورت بین المللی بر گزار می شود که از جمله آنها می توان به افتتاحیه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (ع) در قم ، جشنواره سفرنامه نویسی رضوی در آذربایجان شرقی، جشنواره شعر رضوی در آذربایجان غربی، جشنواره ادبیات کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی در چهار محال وبختیاری و جشنواره شناخت اخلاق و آداب رضوی در خراسان شمالی اشاره کرد .

وی ادامه داد: همچنین جشنواره داستان های کوتاه ( کبوتر حرم) در سمنان، جشنواره هنرهای تجسمی رضوی در فارس، جشنواره ادبیات نمایشی رضوی در قزوین، جشنواره خاطره نویسی در کهکیلویه و بویر احمد، جشنواره آئین ها و آوازهای مذهبی و زیارتی در فرهنگ رضوی در لرستان، جشنواره خوشنویسی رضوی در یزد، همایش علمی پژوهشی جاده ولایت در خراسان رضوی، همایش پژوهش فرهنگ رضوی در آیینه هنر در همدان، مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع سیره رضوی در گیلان از دیگر جشنواره های امسال است.

جعفری خاطرنشان کرد: افتتاحیه جشنواره همزمان با تولد حضرت معصومه (ع) در قم و مراسم اختتامیه آن همزمان با شب میلاد مسعود حضرت امام رضا (ع) در مشهد برگزار خواهد شد .

وی با اشاره به تفاوت های جشنواره امسال و سال گذشته یادآور شد: جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع ) امسال با 36 عنوان برنامه برای 30 استان کشور تعیین شده که از این میان 16 جشنواره به صورت بین المللی و 21 عنوان به صورت ملی است .

این مسئول با تاکید بر اثر گذاری جشنواره و روند رو به رشد آن تصریح کرد: این جشنواره توانست به سرعت رشد کند و همه کشور را در نوردد و امید است نهالی که با مداومت آبیاری و بزرگ می شود به درختی پر بار و پر ثمر تبدیل شود .

جعفری عنوان کرد: به طور کلی در طی سال اصحاب فرهنگ و هنر برای ارتقا و ترویج فرهنگ رضوی اقداماتی را انجام می دهند که کمتر مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند از این رو جشنواره بستری را فراهم می کند که دستگاه ها و دیگر تشکلات کشور که برنامه هایی را ارائه کرده اند شناخته و معرفی شوند .

وی متذکر شد: این جشنواره با بیش از 100 نفر کادر برنامه سازی در هر یک از استان های کشور از توجه و استقبال خاصی برخوردار است .

جعفری با توجه به برگزاری جشنواره فیلم تصریح کرد: پیش بینی شده این جشنواره برای سال آینده 70 فیلم کوتاه، 30 فیلم انیمیشن، دو فیلم بلند کوتاه و 20 فیلم بلند سینمایی در دست ساخت داشته و این اتفاق گام بلندی در جشنوارهای معتبر به خصوص جشنواره امام رضا است .