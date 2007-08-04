قانون اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور قانون الغاء بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور حذف می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.