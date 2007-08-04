نقش معلم در توسعه همه جانبه کشور بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در گردهمایی معاونین آموزش و پرورش نظری و مهارتی سراسرکشور اظهار داشت: آموزش و پرورش سنگ بنای کشور است و باید مایه فکری که مهم ترین رکن برای رسیدن به هدف است را در راه رسیدن به ارزش های اصیل اسلامی صرف کنیم.
وی افزود: نظام آموزش و پرورش باید به صورتی اساسی متحول شود و این تحول باید اجرایی شودکه البته کار بسیار دشواری است اما فرمولی است که دنیا آن را قبول دارد.
افسری تصریح کرد: توسعه انسانی اتفاق نمی افتد مگر آنکه آموزش و پرورش توسعه پیدا کند زیرا آموزش و پرورش زیر بنای توسعه استانی است و آموزش و پرورش توسعه پیدا نمی کند مگر اینکه معلمین و ساختار و محتوا و روش و منابع آموزش و پرورش تغییر اساسی پیدا کند.
وی اظهار داشت: برای ارتقا جایگاه معلمان دو مبحث باید به صورت جدی دنبال شوند اول اینکه منزلت و شان معلم را به جایگاه خود برسانیم و دیگر اینکه عنوان معلم را در سراسر کشور به گونه ای تعریف کنیم که بالاترین عنوان باشد و سایرعناوین را در برگیرد .
افسری یادآور شد: نکته مهم تر موضوع هدایت تحصیلی است که مشکل عمده و اساسی دانش آموزان است و برای حل این مشکل ابتدا باید مشکلات را شناسایی کنیم.
وی تاکید کرد: باید اصل و موانع محقق نشده را مورد بررسی قرار دهیم و همه موانع را از سر راه برداریم.
افسری گفت: 341 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه در خراسان رضوی تحصیل می کنند و حدود دو هزار و 500 مدرسه در این استان وجود دارد .
وی به دانش آموزان بد سرپرست دختر اشاره کرد و متذکر شد : از جمع 330 شبانه روزی 30 هزار نفر جمعیت دختر وجود دارد که 100 نفر ازآنها جزء دانش آموزان بد سر پرست به شمار می آیند که در تابستان برنامه هایی از جمله اردوهای تفریحی و علمی برایشان در نظر گرفته شده است .
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