نقش معلم در توسعه همه جانبه کشور بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری ظهر امروز در جمع خبرنگاران در گردهمایی معاونین آموزش و پرورش نظری و مهارتی سراسرکشور اظهار داشت: آموزش و پرورش سنگ بنای کشور است و باید مایه فکری که مهم ترین رکن برای رسیدن به هدف است را در راه رسیدن به ارزش های اصیل اسلامی صرف کنیم .

وی افزود: نظام آموزش و پرورش باید به صورتی اساسی متحول شود و این تحول باید اجرایی شودکه البته کار بسیار دشواری است اما فرمولی است که دنیا آن را قبول دارد .

افسری تصریح کرد: توسعه انسانی اتفاق نمی افتد مگر آنکه آموزش و پرورش توسعه پیدا کند زیرا آموزش و پرورش زیر بنای توسعه استانی است و آموزش و پرورش توسعه پیدا نمی کند مگر اینکه معلمین و ساختار و محتوا و روش و منابع آموزش و پرورش تغییر اساسی پیدا کند .

وی اظهار داشت: برای ارتقا جایگاه معلمان دو مبحث باید به صورت جدی دنبال شوند اول اینکه منزلت و شان معلم را به جایگاه خود برسانیم و دیگر اینکه عنوان معلم را در سراسر کشور به گونه ای تعریف کنیم که بالاترین عنوان باشد و سایرعناوین را در برگیرد .

افسری یادآور شد: نکته مهم تر موضوع هدایت تحصیلی است که مشکل عمده و اساسی دانش آموزان است و برای حل این مشکل ابتدا باید مشکلات را شناسایی کنیم .

وی تاکید کرد: باید اصل و موانع محقق نشده را مورد بررسی قرار دهیم و همه موانع را از سر راه برداریم .

افسری گفت: 341 هزار دانش آموز در مقطع متوسطه در خراسان رضوی تحصیل می کنند و حدود دو هزار و 500 مدرسه در این استان وجود دارد .