زندانیان اردکان یزد طبقه بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی شهیدی فرد دادستان عمومی وانقلاب شهرستان اردکان و قاضی ناظرزندان شهرستان اردکان ظهر امروز درجلسه شورای طبقه بندی این زندان افزود: باید از ظرفیت های موجود در جهت اهداف قوه قضائیه وسازمان زندان ها استفاده شود.

وی ضمن بازدید از بخش های مختلف زندان اردکان درجمع اعضای شورای طبقه بندی زندان اردکان یزد، تصریح کرد: هنگامی که فرد به زندان معرفی می شود از وی سلب آزادی شده و برای مجازات وی کافیست و ما نمی خواهیم او را از دیگر حقوق اجتماعی و شهروندی محروم سازیم ، پس وظیفه ما قضات ناظر بر زندان رسیدگی به درخواست های ارسالی از ناحیه مددجویان ورفع مشکلات قضائی آنان است.

شهیدی فرد ادامه داد: باید در صورت منع قانونی با گوش کردن به سخنان آنان روحیه و شخصیت آنان را افزایش داده و با قراردادن راهی پیش روی زندانیان جهت بازگشت آبرومندانه به جامعه از آنان فردی متعهد بسازیم.