به گزارش خبرگزاری مهر، داوود توحیدپرست تهیه‌کننده فیلم "بوی گندم" در این باره به سایت خبری سیما فیلم گفت: "گروه اول‌ شامل حسین فرخی کارگردان، علی صابری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، علی توحیدپرست دستیار دوم کارگردان، فرهاد عزیزی‌فرد طراح صحنه و لباس، رحیم مهدیخوان طراح چهره‌پردازی و علیرضا رفیعی مدیر تدارکات، پس از دو روز اقامت در مریوان، بازبینی مجدد لوکیشن‌ها و پرداختن به طراحی صحنه به شهرستان قروه می‌روند."

وی افزود: "با توجه به اینکه بخشی از لباس‌ها محلی هستند در کردستان تکمیل می‌شود و بازیگران نیز فرصتی برای تمرین لهجه منطقه خواهند داشت." فیلم تلویزیونی "بوی گندم" به کارگردانی حسین فرخی در مرکز سیما فیلم ساخته می‌شود و تصویربرداری آن تا پایان هفته در مزارع گندم منطقه قروه شروع می‌شود.