  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۵۹

عوامل تولید فیلم "بوی گندم" عازم کردستان می‌شوند

اولین گروه از عوامل تولید فیلم‌ تلویزیونی "بوی گندم" امشب عازم مریوان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود توحیدپرست تهیه‌کننده فیلم "بوی گندم" در این باره به سایت خبری سیما فیلم گفت: "گروه اول‌ شامل حسین فرخی کارگردان، علی صابری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، علی توحیدپرست دستیار دوم کارگردان، فرهاد عزیزی‌فرد طراح صحنه و لباس، رحیم مهدیخوان طراح چهره‌پردازی و علیرضا رفیعی مدیر تدارکات، پس از دو روز اقامت در مریوان، بازبینی مجدد لوکیشن‌ها و پرداختن به طراحی صحنه به شهرستان قروه می‌روند."

وی افزود: "با توجه به اینکه بخشی از لباس‌ها محلی هستند در کردستان تکمیل می‌شود و بازیگران نیز فرصتی برای تمرین لهجه منطقه خواهند داشت." فیلم تلویزیونی "بوی گندم" به کارگردانی حسین فرخی در مرکز سیما فیلم ساخته می‌شود و تصویربرداری آن تا پایان هفته در مزارع گندم منطقه قروه شروع می‌شود.

کد مطلب 529253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها