به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوسط، دیوید روتم عضو کنیسه اسرائیل و معاون حزب افراطی اسرائیل که از سوی وزیر راستگری امور استراتژیک این رژیم مورد حمایت قرار می گیرد، تهدید کرد که مسجدالاقصی را در صورت عدم آزاد سازی سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل از سوی جنبش مقاومت اسلامی حماس و حزب الله لبنان تخریب و آن را از نقشه‌ها محو خواهد کرد.

روزنامه معاریف اسرائیل به نقل از روتم اظهار داشت: آمادگی لازم را به منظور انفجار بخش زیرین مسجدالاقصی دارم.

روتم یاد آور شد: درگیری میان اسرائیل و فلسطین به خاطر سیاست و یا زمین نیست، بلکه این درگیری به منظور دین اسلام است که ما آن را نمی‌خواهیم و دین یهودی را که خواستاریم و می‌خواهیم این زمین را از مسلمانان پاک کنیم.

وی گفت: به منظور رسیدن به خواسته خود حاضرم هرکاری کنم.

این وزیر افراطی در گفتگو با رادیو صدای صلح اسرائیل تصریح کرد: آمادگی دارم تا مسجدالاقصی را به خاطر صلح ویران کنم.