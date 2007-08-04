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۱۳ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۶

نماینده عراق در سازمان ملل :

ارسال سلاح به خاورمیانه به نفع منطقه نیست

ارسال سلاح به خاورمیانه به نفع منطقه نیست

نماینده عراق در سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از برنامه آمریکا برای ارسال تجهیزات نظامی به خاورمیانه اعلام کرد که ارسال سلاح به خاورمیانه به نفع منطقه نبوده و ممکن است موجب افزایش تنش ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حامد البیاتی" در مصاحبه با روزنامه واشنگتن تایمز با انتقاد از اقدام آمریکا برای ارسال سلاح به کشورهای عربی خاورمیانه و رژیم صهیونیستی گفت : این اقدام آمریکا یادآور زمانی است که آنها صدام را تا سال 1980 میلادی تا دندان مسلح کردند و وی جنگ (با ایران) را آغاز کرد و این برای منطقه و برای همه مرگبار بود.

وی افزود که همین تسلیحات پس از آن برای تجاوز به کویت و مبارزه با آمریکا و نیروهای بین ‌المللی استفاده شد.

یادآور می شود که آمریکا روز دوشنبه 8 مرداد اعلام کرد که قصد دارد کمک های نظامی به ارزش دهها میلیارد دلار به همپیمانان عرب خود و نیز رژیم اسرائیل ارائه کند.

این کمک ها شامل 13 میلیارد دلار به مصر، 30 میلیارد دلار به رژیم اسرائیل و 20 میلیارد دلار به عربستان است و انتظار می رود که کشورهای دیگر عرب حوزه خلیج فارس از کمک هایی نظامی که ارزش آن اعلام نشده است، بهره مند شوند. 

کد مطلب 529256

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