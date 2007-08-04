شهرداری بابت پرداخت به موقع عوارض نوسازی جایزه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ،شهرداری منطقه 11 اعلام کرد، با توجه به مصوبه شورای شهر، امسال قبوض عوارض نوسازی در 4 قسط پرداخت خواهد شد همچنین به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداری تهران و بهمنظور تشویق و ترغیب شهروندان به پرداخت به موقع عوارض نوسازی، علاوه بر 10 درصد تخفیف خوش حسابی امسال برای اولین بار طرح جایزه ویژه شهروندان خوش حساب نیز اجرا می شود.

بر اساس این گزارش ، جوایز ویژه خوش حسابی به شکل شرکت در قرعه کشی و بهره مندی از جوائز ویژه که 22 دستگاه خودرو پراید، هزار سکه بهار آزادی و 100 مورد وام قرض الحسنه تعاونی اعتباری شهر به میزان 10 میلیون ریال خواهد بود که شهروندان خوش حساب با پرداخت به موقع عوارض خود در این قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همچنین، این طرح توسط شورای شهر با هدف تسهیل نحوه پرداخت قبوض عوارض طرح ارسال قبوض در 4 برگ با فواصل زمانی سه ماهه تصویب شده و برگه ها دارای تاریخ پرداخت در فواصل زمانی 30 مرداد، 30 مهر، 30 آذر و 30 اسفند خواهند بود.همچنین مالکینی که بدهی معوقه به شهرداری داشته باشند قبوض خود را در 5 برگ دریافت می نمایند که تا پایان مرداد ماه نسبت به پرداخت بدهی خود فرصت دارند.

در این گزارش آمده است، نحوه تحویل قبوض عوارض نوسازی به شهروندان از طریق اداره پست منطقه خواهد بود که ظرف مدت دو یا سه روز آینده این قبوض به دست شهروندان می رسد.

شایان ذکر است ، شهروندانی که عوارض سالیانه خود را به موقع پرداخت نمایند، ضمن مشارکت با شهرداری در آبادانی و رفاه شهری، 10 درصد تخفیف در عوارض سال آینده خود خواهند داشت و در صورت عدم پرداخت به موقع 9 درصد جریمه دیرکرد در عوارض سال آینده آنان محاسبه می گردد.

بر اساس این گزارش ، حدود 82 هزار ملک و آپارتمان در محدوده منطقه 11 طی روزهای آینده قبوض خود را دریافت خواهند نمود.