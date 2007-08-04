به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سینمایی وزیر ارشاد صحبت های خود را با توجه به در گذشت آیت اله مشکینی چنین آغاز کرد: "عرض تسلیت دارم به مناسب درگذشت عالم ربانی، اسوه اخلاق، چشم بیدارعالمان آگاه زمان،‌ یار صدیق انقلاب، امام، نظام و رهبری، مرد بی ادعای کنج حصر و حبس‌های ستمشاهی و اوج خبرگان رهبری در پس از انقلاب اسلامی که تا این ایام سکان دار چنین جایگاه رفیع و ارجمندی بود و پشتوانه ای مستحکم برای ولایت و رهبریت انقلاب، یادش به خبر و راهش پر نور."



مهندس جعفری جلوه ادامه داد: "با مدد گرفتن از خدای رحمان که چنین می آورد و چنین می برد و حمد و سپاس از او که اول است و آخر و اینکه به ما توفیق خدمت داد و توفیق شکر، شکر خدمت از باب و سیاق من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، شکر خدمتی که در این منظر و در این جایگاه پایان یافته و شکر خدمتی که آغاز می‌شود."



وی تصریح کرد: "مترصد فرصتی بودم از باب شکرگذاری از همکاران و همراهانم در این دو سال در سینمای ایران به ویژه از جناب آقای رضاداد که مدیریت و مسئولیت بنیاد سینمایی فارابی را در ادامه راه پیشین بر عهده داشتند. زمانه، شرایط و فضا اجازه نداد که در ماه‌های قبل قدردان رسمی تر زحمات ایشان باشم به ویژه در جشنواره بیست و پنجم فجر که کمتر کسی چون من شاهد تلاش‌های یاران و همکاران به ویژه ایشان بود."



او افزود: "فضا به غوغا آلوده شد، سخنانی ناپسند و ناصواب و کم اساس مطرح شد و سیره ما هم سکوت بود البته نه در همه جا، سکوت در برابر آنچه باید، بر اساس مصالح، چون همیشه به چیزی فراتر از خود اندیشیده ایم، مصالح ملی، ‌منافع ملی، امنیت ملی، توسعه همه جانبه ملی که سخن از سینمای ملی را هم با همین مبانی و معانی گفتیم،‌ یعنی سینمایی مقوم، متوجه و معطوف به همه این ها. به هر حال بر اساس مصالح و بر اساس شرایط فرصت برای بنده ضیق شد تا از ایشان سپاس و قدردانی ویژه داشته باشم."



جعفری جلوه ادامه داد: "لکن تقدیر این بود که در چنین نشست و محفلی از وی تقدیر کنیم و در چنین فضایی که به اقتضای شرایط برپاست و اقتضای زمانه و نیاز سینمای ایران که همچنان می بایست مستحکم راه اعتلا را پیشاروی داشته و بپماید. ‌جلسه ای است از باب تودیع یک خادم و معارفه یک خدمتگذار، خادم و زحمت کشی از صف به ستاد می آید برای یاری بیشتر. این تدبیر البته بحث تازه و جدیدی نبود از بیش از یک سال گذشته مابین من و ایشان مرور می شد که چنین جابه جایی و تغییر نقشی صورت بگیرد."



وی تصریح کرد: "به هر حال گاه تحول اجتناب ناپذیر است و می تواند عاملی باشد برای تبدیل یک آسیب به فرصتی مضاعف و یا پیشگیری از آسیب های بیشتر،‌ شرایط ممکن است به گونه ای باشد که یک مدیر هرچند توانا، علی رغم قابلیت ها و برنامه های حاوی تحول و همراه با میزانی تغییرات متناسب با زمان و پاسخگو به نیاز جامعه، برای ادامه راه در سنگری و فرصتی دچار مضایقی باشد. تغییر آرایش می تواند این ضیق بودن شرایط و این آسیب شکل یافته را به فرصت تبدیل کند و من اینگونه به این روند طی شده در این ایام فکر می کنم و می اندیشم."



معاون سینمایی وزیر ارشاد ادامه داد: "خوشحالم از فرصت دو ساله ای که برای آقای رضاداد در این دوره فراهم شد تا ایشان در ادامه راه، برای پاسخگویی به نیاز های ویژه تر این دوران خدمتگذاری کنند و دست آوردهایی داشته باشند و باز خوشحالم که علی رغم گفت های مکرر این و آن و حتی کسانی که این روزها از در برخی تحمیدات و ستایشات از ایشان بر آمده اند، این حقیر این فرصت را از این عزیز دریغ نکرد."



جعفری جلوه دست آوردهای این فرصت را چنین ارزیابی کرد:‌ "امروز حاصل چنین تجربه مشترکی چند دست آورد است. یک اینکه در عرصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی می بایست بی شتاب زدگی رفتار کرد و صبور و همدل بود و می بایست چون سنگ زیرین آسیا بر خود رنج های بسیار فراهم و هموار کرد، کم قیل و قال و بی ادعا ادامه داد و نگاهی در برگیرنده و پوشش دهنده به سلایق گوناگون و روحیات مختلف و تجارب متنوع داشت."



وی افزود: "عرصه فرهنگ عرصه سیاست ورزی های عجولانه نیست، اما عرصه بسیار جدی سیاست ورزی است، لکن سیاست ورزی از جنس رفتاری ژرف، عمیق، مبتنی بر اصول و معطوف به چشم اندازی بلند. خوشحالم از این که در این فرصت این مقوله اثبات شد که می توان این گونه بود و می ‌توان با آنان که باور نداریم همراه شد و می توان از گذشته یار گرفت، وام گرفت و حتی با حفظ شرایط و وضعیت موجود، به نتایج عالی مورد انتظار چشم دوخت و نتایج قابل توجهی نیز به دست آورد."



معاون سینمایی وزیر ارشاد خاطر نشان کرد: "من یک مثال عینی این دست آورد را گذار از جشنواره بیست و چهارم به جشنواره بیست و پنجم فجر می بینم که در همان ایام از آن به عنوان مطلع و تولد امید یاد کردم. یعنی افزایش امید به سینما و افزایش امید در سینما. باور اینکه سینما می تواند با مردم، خویش و آشنا و رفیق و همراه و آینده ساز باشد، توسط مخاطبان بیشمار و نیز مسئولان دلسوز و دغدغه‌داران کشور و تبلور امید در خود سینما ، میان سینماگران که می توان پویا و پرتکاپوتر در میدان بود و در گستره وسیع تری ایفای نقش کرد و همینطور تجلی امید در آثار سینماگران، امری که به جد و به مراتب بیش از این به آن نیازمند هستیم هم مخاطب ما در سطح ملی و هم مخاطب ما در سطح جهانی و منطقه ای، مخاطبی که نیازمند اعتماد به نفس بیشتر و امید فزون تر به فرداست و باور اینکه به نتایج مفروض خواهد رسید."



او ادامه داد: "این سینماست که می‌بایست این باور را تحکیم کند و این امید را بیافزاید. به اجمال بگویم و بگذرم بر همین سیاق در این دوره دو ساله ارتقاء سطح اقتصادی و فرهنگی سینما در دستور کار ما بود و زین پس نیز هست و خواهد، بود چرا که سینمای ایران علی‌رغم شایستگی ها و زحمات بسیاری که از سال‌های پس از انقلاب که دوران تجدید حیات سینمای ایران بوده است، در 10 سال اخیر به دلایل گوناگون دچار کاستی و ضعف در هر دو وجه فرهنگی و اقتصادی شد. به واقع شایسته نبود این نزول سینمای ایران در این دو عرصه و شان و جایگاه این سینما آن نبود که بر آن حادث شده بود.‌ می بایست تلاش می‌کردیم که به قدر خود و به سهم خود با جدیت این مسیر را در پیش گرفتیم."



جعفری جلوه اضافه کرد: "‌در این راستا، رونق بخشیدن به اقتصاد سینما و برون رفت از یک اقتصاد خرد به یک اقتصاد کلان و در خور و شان که طبیعتا با فراگیر شدن این سینما در سطح مخاطب ملی در مرحله نخست و متصل شدن این سینما به مخاطب بسیار گسترده خود در سطح منطقه و جهان در مرحله بعد، البته با اولویت هایی که طبیعتا باید در سیاست خارجی این سینما مد نظر باشد و با برنامه ای هوشمندانه که باید مبنای کار باشد، محقق می شد."



وی افزود: "تحکیم چنین اقتصادی و برون رفت از وضع موجود به شرایط مورد انتظار، همینطور تعمیق فضای فرهنگی و هویتی و به منصه ظهور رساندن آرزوهای بلند این ملت و آمال، مضامین، معانی و معنویاتی که پشتوانه این مردم بوده در طول تاریخ و از عمق قرون تا امروز، از برنامه های این دوره بود که به حمداله و به حد مقدور در هر دو جنبه، با برنامه های متعدد و متنوعی که طیف مدیران همکار من در معاونت سینمایی بر عهده داشتند، من جمله جناب آقای رضاداد این راه را توانستیم با توفیقاتی طی کنیم."



معاون سینمایی وزیر ارشاد با اشاره به برخی از نمونه های توفیقات اخیر در اجرای برنامه ها گفت: "منعقد شدن یک تفاهم نامه بزرگ فیمابین معاونت سینمایی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و متعاقب آن زمینه سازی برای انعقاد موافقت نامه ای مکمل که سه ضلع وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت سینمایی را به هم مرتبط، متصل و هماهنگ کند به گونه ای که بتوانیم موانع فرا راه حضور بین‌المللی سینمای ایران را در عرصه‌های که می باید و می شاید مرتفع کنیم و بتوانیم در شان این مردم و پیام جهانی این ملت با این زبان جهانی، ارتباطی واقعی را در سطح بین‌المللی میسر کنیم."



جعفری جلوه تصریح کرد: "این راه آغاز شده ای است که ما به قدر خود بر آن پای فشرده ایم و پیگیری کرده ایم و به نتایج اولیه ای دست یافته ایم و از این پس نیز به جد و به مراتب بیشتر فراراه ما است در این زمینه سهم و وزن و تلاشی نیز جناب آقای رضاداد داشتند که قابل تقدیر است و سهم و تلاشی نیز زین پس در جایگاهی که در سینمای ایران در خدمتشان هستیم، خواهند داشت."



وی ادامه داد: "امیدوارم در فرصتی که همچنان برای همراهی و همکاری داریم بتوانیم در ادامه راه صعب و حساسی که سینمای ایران در پیش دارد از توفیقاتی بیشتر برخوردار باشیم و اما هر پایانی آغازی است. عزیزی می رود و عزیزی دیگر به صحنه می آید. در ابتدا سخن از تغییر آرایش و یک جابه جایی مدیریتی برای اعتلا توفیق بیشتر به میان آمد. حضور جناب آقای دکتر شاه حسینی در جمع رسمی‌تر مدیران معاونت سینمایی بر این مبناست، از این جهت گفتم رسمی تر که ایشان در این دو سال همراه ما بوده اند و نقش های متنوع و متعددی را برای سینمای کشور ایفا کرده اند."



معاون سینمایی وزیر ارشاد اضافه کرد: "البته به سبب ویژگی های شخصیتی ایشان که از جنس سنگ زیرین آسیا هستند و لذا کم هیاهو و کم غوغا، این حضور دو ساله با همین منش در عرصه های مختلف بروز و نمود یافت، در عرصه های سیاست‌گذاری، مشاوره، کارشناسی، مدیریت و یاری رساندن در موسسات مهم همراه و همکار در معاونت سینمایی، عضویت در هیات امنای موسسه رسانه های تصویری در دوران تجدید حیات این موسسه برای نقش آفرینی متناسب در حوزه نمایش خانگی،‌ موسسه ای که در حاشیه قرار گرفته و فعالیت آن کم رنگ شده بود."



جعفری جلوه ادامه داد: "شاید گمان بر این بود که این موسسه می بایست ترک صحنه کند و به تعبیری بر مبنای کاهش تصدی‌گری دولت این نقش هم واگذار شود، اما گمان ما بر این بود که به دلیل تنظیم اقتصادی بازار و سامان فرهنگی عرصه نمایش خانگی حضور موسسه رسانه تصویری برای سینمای کشور بسیار لازم است و ایشان حضور موثری در هیات امنای این موسسه داشته اند و همینطور در انجمن سینمای جوانان ایران که این انجمن نیز در دوران تجدید حیات دیگری به سر می برد و می بایست وظایف خود را برای سینمای آینده به نیکی انجام دهد."



او با اشاره به ویژگی های شاه حسینی گفت: "ایشان در هیات مدیره این انجمن نیز ایفای نقش کردند، نقشی بارز و جدی. به گونه ای که مدیریت انجمن امید و آرزوی بیشتری داشتند که بتوانند از حضور ایشان بهره برداری کنند و ایفای نقش در بنیاد سینمایی فارابی و در کارشناسی و مشاوره و در کنار مدیریت عامل بنیاد و نقشی که در جشنواره بیست و چهارم و بیست و پنجم فجر ایفا کردند."



معاون سینمایی وزیر ارشاد افزود: "ایشان شایستگی های گوناگونی دارند به ویژه شناخت و آشنایی با سینمای جهان، به هر حال این یک فرصت برای ما است که بتوانیم از یارانی برخوردار باشیم، دارای افق و نگاهی متنوع و مکمل که به عنوان یک انرژی فزاینده بتوانند سینمای ایران را یاری کنند. آشنایی با سینمای جهان، آشنایی با قدرت های موثر و در حال شکل‌گیری در سینمای جهان آشنایی جدی و گسترده با جدی ترین رقیب فرهنگی ما در عرصه جهان که به زبان سینما بسیار مسلط، مجهز و توانا است و اگر در جهان هژمونی دارد به واسطه سینمایی است که از آن برخوردار است."



جعفری جلوه ادامه داد تصریح کرد: "هالیوود و اگر نبود هالیوود بعید بود امریکا بتواند امروز چنین، خود را برای یک سیطره جهانی داوطلب کند، آماده ببیند و یا مدعی باشد. با سینماست که تا امروز ایالات متحده توانسته و با سینماست که امید دارد از امروز به بعد هم بتواند. آشنایی با چنین سینمایی و هزار توهای این حریف، به هر حال فرصتی است برای سینمای ایران، به ویژه در این دورانی که ما برای گذار از یک فضای محدود در سینمای کشور به یک فضای جهانی می اندیشیم و اینکه این سینما اگر به مراتب بیش از این جهانی باشد ملی تر هم خواهد شد چرا که پاسخی که این سینما به مخاطب تشنه جهانی خواهد داد."



وی ادامه داد: "این سینما اگر بتواند چنین مخاطبی را سیراب کند و به چنین مخاطبی متصل شود در ذات خود نیز دچار تحولات بزرگ خواهد شد. لذا جهانی شدن این سینما شرط لازم ملی شدن آن است. در واقع این پندار خامی است که گمان کنیم اول برای یک سینمای ملی بکوشیم و بعد جهانی شویم معتقدم استراتژی ما باید مبتنی بر جهانی شدن این سینما باشد تا این سینما در سطح ملی هم بتواند همانی باشد که می بایست و می شاید."



معاون سینمایی وزیر ارشاد در پایان اظهار داشت:‌ "برای آقای دکتر شاه حسینی در این مدیریت خطیر و حساس آرزوی توفیق می‌کنم. تردید ندارم که دلسوزان در سینمای کشور فروانند و یاران راه بسیار، آشکار و نهان و انسان های دغدغه‌دار با نگاه بلند در این سینما موجودند و همین سرمایه بزرگ سینمای ایران است و اگر نبود این سرمایه، طبیعتا چندان دلبری نمی‌کرد حضور در چنین عرصه ای، برای خود من این سرمایه یکی از انگیزه های اصلی آمدن و ماندن در این راه بود و ادامه دادن به قدر مقدر. این سرمایه در سینما وجود دارد و یاریگر ایشان خواهد بود، ایام می‌گذرد و برای سینما و سینماگران ایران فضای به مراتب دل‌آنگیزتری در پیش خواهد بود ان شاءاله."

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