معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد در جلسه معارفه معاون جدید حقوقی و امور مجلس ضمن معرفی شهرام توکلی از او به عنوان نیروی خدمتگذار انقلاب یاد کرد.



محمد حسین صفارهرندی با قدردانی از زحمات ملکیان در زمان تصدی وی در این معاونت با اشاره به سوابق کاری و اجرایی معاون جدید حقوقی گفت: "او تاکنون مسئولیت های متعدد، متنوع و سنگینی بردوش داشته که از عهده تمام آنها به خوبی بر آمده است." وزیر ارشاد با تشریح انتظارات این وزارتخانه از او، برای معاون جدید در این سمت آروزی موفقیت کرد.

معاون جدید حقوقی و امور مجلس نیز طی سخنانی گفت: "نگاه به مسئولیت، نگاه امینانه و نه مالکانه است و از این منظر حفظ امانت و زدودن آسیب ها فریضه و لازمه امانت داری است." او مساعی جمیع همکاران، تعالی وزارتخانه، تقویت اصول ارزشی و نیل به اهداف تعیین شده را از خداوند مسالت کرد.

در حکم صفار هرندی خطاب به توکلی آمده: "نظر به آگاهی، تعهد و سوابق مدیریتی موفق شما به موجب این حکم به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید." وزیر ارشاد در بخش دیگری از این حکم آورده: "امید است با استفاده از ظرفیت های موجود ضمن ساماندهی و بهبود وضعیت حقوقی وزارتخانه، با همکاری سایر معاونان وزیر در برقراری ارتباط موثر با مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظرات نمایندگان در خصوص فعالیت های وزارت متبوع کوشش نمایید."

توکلی دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است و پیش از این ریاست اداره متون، مسوولیت گروه مطالعات و تحقیقات،‌ ریاست اداره تبلیغات و روابط عمومی، مسوولیت امور سیاسی، معاونت تبلیغاتی و انتشارات و معاونت طرح و برنامه و بودجه دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا را برعهده داشته است.

ریاست کمیته عالی بخش فرهنگی طرح حکمت ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و بودجه، عضویت در هیات نظارت در نشریات، عضویت در شورای عالی برنامه ریزی و معاونت برنامه و سرمایه انسانی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضویت در شورای عالی فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دیگر مسئولیت های وی بوده است.